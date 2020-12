Neue Heizungs- und Umwälzpumpe für Grundschule

Burgrieden (te) - Die im Jahr 1996 im Schulgebäude in Burgrieden eingebauten Heizungs- und Umwälzpumpen sind veraltet und werden deshalb durch neue ersetzt. Dem Austausch gegen Hocheffizienz-Pumpen hat der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung zum Jahresende einmütig zugestimmt. Diese Geräte verbrauchen laut Gemeindeverwaltung bis zu 80 Prozent weniger Strom. Eine Förderung durch den Bund in Höhe von 30 Prozent kann die Gemeinde erwarten. Drei Angebote lagen dem Gemeinderat vor. Die kostengünstigste Offerte kam von der Firma Berg, Achstetten, die den Austausch für 8553 Euro netto vornimmt. Hinzu kommen Kosten in Höhe von 886 Euro für die Anpassung der Pumpensteuerung. Diese Arbeit geht an die Firma Schultheiß aus Biberach. Nach den Worten des Ingenieurbüros Spleis wird sich die Investition in knapp vier Jahren durch die Stromeinsparung und die Förderung amortisieren.