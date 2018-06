Neubürger knüpfenerste Kontakte

Seit Jahren lädt die Gemeindeverwaltung Bürger der Gesamtgemeinde zum Neujahrsempfang ein. Dem erneuten Treffen im Bürgersaal mangelte es nicht an Gästen, die sich durch ihr überdurchschnittliches Engagement, auch im Vereinsehrenamt, ausgezeichnet haben. Traditionsgemäß mit dem Treffen verbunden war die Ehrung etlicher Mehrfachblutspender. ( Siehe Bericht oben ). Für beste musikalische Unterhaltung sorgte Thomas Walter mit selbst getexteten und komponierten, an der Gitarre begleiteten Liedern.

Bürgermeister Josef Pfaff zeigte sich gut aufgelegt: Kein Wunder, wurden doch im vergangenen Jahr etliche Vorhaben und Projekte auf den Weg gebracht oder sogar realisiert. Dazu zählte das Gemeindeoberhaupt die Verwirklichung des schnellen Internets in Burgrieden, die Anschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Freiwillige Feuerwehr, den Bau eines Rückhaltebeckens, den Beginn der Erschließung des Baugebiets „Stellwinkel“, die Erweiterung des Baugebiets „Ulmer Kreuz“, Straßensanierungen und das „Allengerechtes Wohnen“. Das, die Kleinkinderbetreuung, die Erweiterung des ehemaligen Schulsaals in Bühl, das Wohnbaugebiet „Stellwinkel“, die Flurbereinigung, die Sanierung des „Lindenwegs“ und die „Festspiele Burgrieden“ werden den Gemeinderat auch im neuen Jahr 2013 beschäftigen. Die Zufriedenheit des Bürgermeisters über die erledigten oder planerisch schon weit fortgeschrittenen Maßnahmen wurde getrübt durch das Thema „Gemeinschaftsschule mit Achstetten“.

Dass die Kommune im Rottal auch im Jahr 2012 auf das bürgerschaftliche Engagement bauen konnte, macht die Gemeindeverwaltung besonderes glücklich. Deshalb lud sie zum Zeichen des Dankes und der Anerkennung neben den Kommandanten der Ortsfeuerwehren, Vorsitzenden und weiteren Mitarbeitern von Vereinen und Organisationen, auch solche Bürger ein, die sich mehr im Hintergrund für die Gemeinde einsetzten, so etwa bei der Pflege öffentlicher Grünflächen. Ein Novum war heuer, dass erstmals Neubürger unter den etwa 130 Gästen waren, die sich hier auf Dauer niederlassen wollen. Dazu der Bürgermeister: „Wir wollen Ihnen damit die Gelegenheit geben, in der neuen Umgebung Kontakte zu knüpfen und Fuß zu fassen“. In diesem Zusammenhang galt der Dank Ingeborg Pfaff, Susanna Geist, Helmut Schelbert, Thomas Walter, Beate Bader, Hermann und Irmentraud Härle, Karin Klang, Evi Landthaler, Brigitte Güthner und Sabine Denzel, die sich in besonderer Weise um die Neubürger-Betreuung kümmern. Kapital ist angewachsen

Aus der Vielfalt der kulturellen und sportlichen Ereignisse erwähnte Josef Pfaff das 100-jährige Gründungsjubiläum des Musikvereins „Cäcilia“ Burgrieden im Juli. Es sei eines der größten und gelungensten Feste in den vergangenen Jahrzehnten gewesen – Dank der Mithilfe ungezählter Bürger. Ein verdienter Dank galt nicht zuletzt der Bürgerstiftung Burgrieden, mit ihrem unermüdlichen Vorsitzenden Hermann Härle. Erfreut zeigte sich Pfaff über die erheblichen Zustiftungen im Jahr 2012. Zwischenzeitlich sei das Kapital auf 173 000 Euro angewachsen. (te)