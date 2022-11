MV „Cäcilia“ begeistert beim Kirchenkonzert

Die Pfarrkirche Sankt Alban in Burgrieden hat sich am Sonntag für den Musikverein „Cäcilia“ in eine Konzertbühne verwandelt.

Der MV „Cäcilia“ bot seinem Publikum ein abwechslungsreiche Kirchenkonzert, welches passend zur Jahreszeit und zum November, dem Monat des Totengedenkens, gestaltet wurde. Zum Auftakt legte der MV-Vorsitzende Stefan Pojtschenk das Augenmerk auf den Verwendungszweck der Spenden, die dem Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm zugute kommen.

Vertontes Dietrich-Bonhoeffer-Gedicht

Mit dem Stück „Jesus bleibet meine Freude“ von Johann Sebastian Bach, eröffnete der MV das Kirchenkonzert unter der Leitung von Thomas Fritsch. Es folgten die feierlichen choralartigen Klänge des von Siegfried Fietz vertonten Dietrich Bonhoeffer-Gedichts „Von guten Mächten treu und still umgeben“, welche gesanglich von Harald Häger begleitet wurden.

Die Solisten Karina Hänn am Altsaxophon und Harald Häger an der Trompete interpretierten „Simon’s Song – Bin weg, komme aber wieder“, welches der Komponist Stephan Hutter seinem verstorbenen Cousin widmete, in berührender Weise. Ein weiteres gefühlvolles Stück boten die „Cäcilia“-Musiker mit „Perfect“ von Ed Sheeran.

Farbenreich und fast schon explosiv

Es folgte das „Adagio“ der sechste Satz aus der „3. Symphonie“ von Gustav Mahler sowie die Rockballade „(Everything I do) I do it for you“ von Bryan Adams. Die farbenreiche, fast schon explosive Instrumentation des Musikstücks „Sankt Cäcilia“ von Thomas Asanger nahm großen Klang in der Kirche ein.

Langanhaltenden Beifall gab es für das letzte Stück, „Highland Cathedral“, mit welchem der Musikverein die Zuhörer in ein Klangereignis mit bewegenden Szenen aus der schottischen Geschichte mitnahm. Die Musiker spielten zum Dank zwei Zugaben.