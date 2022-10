Musikverein Burgrieden zieht Bilanz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seine Jahreshauptversammlung hat der Musikverein Burgrieden am Samstag 8. Oktober abgehalten.

Auch wenn die Berichte für das Jahr 2021 coronabedingt teilweise recht knapp ausfielen, konnte man diesen entnehmen, dass der Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn darunter nur wenig gelitten hat und der Verein recht gut durch diese schwierige Zeit gekommen ist.

Stefan Pojtschenk machte deutlich, dass es nun extrem wichtig ist, wieder Regelmäßigkeit in alle Bereiche zu bringen, um die Kameradschaft weiterhin zu halten. Dies ist auch in musikalischer Hinsicht notwendig, worauf Dirigent Thomas Fritsch seinen Fokus gelegt hatte. Hierzu gehören Spaß und Disziplin, um sich qualitativ wieder zu verbessern.

Auch im Bericht der Jugendleiterin Anja Hänn zeigte sich, dass Corona weitgehend das Geschehen bestimmt hatte. Dennoch konnte eine Jugendwerbung durchgeführt und so einige Kinder neu für den Verein gewonnen werden.

Stellvertretend gab Anja Hänn auch einen Rückblick auf die wenigen Aktivitäten im Jahr 2021. Hierzu gehörten u. a. ein „Gartenfest dahoim“, das gut angenommen wurde und so dazu beitrug, dass Kassier Ralf Nolle über ein Plus in der Kasse berichten konnte.

Einen virtuellen Stammtisch anstelle von Proben gab es in der ersten Jahreshälfte bei den Burgrieder Dorfmusikanten, so Markus Baur in seinem Bericht.

Bürgermeister Frank Högerle übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, die einstimmig erfolgte.

Die Wahlen brachten wenig Veränderungen. Im Amt bestätigt wurden Stefan Pojtschenk (1.Vorsitzender) Andrea Lohmüller (2 Vorsitzende), Jutta Oechsle (Schriftführerin), Ralf Nolle (Kassier) und Markus Niess (Instrumentenwart). Die Beiratsmitglieder Lena Lohmüller und Gerhard Moll wurden ebenfalls wiedergewählt. Neu im Gremium ist Daniela Luppold für die scheidende Anja Bräuniger. Julia Treder und Sonja Neuhäusler begleiten weiterhin ihr Amt als Kassenprüfer.

Ein wichtiger Punkt war die Ehrung verdienter Mitglieder. Für 10 Jahre erhielten Simon Feger, Julia Hiller, Felix Niess, Robin Oechsle und Anita Schlau die Ehrennadel in Bronze. Für 40 Jahre durfte Simone Nehring die Ehrennadel in Gold mit Diamant entgegennehmen. Für herausragende 50 Jahre Treue zum Verein erhielt Georg Grötzinger die goldene Ehrennadel mit Diamant. Außerdem erhielt Gerhard Moll die Förderernadel in Gold für 20-jährige ehrenamtliche Funktionstätigkeit.