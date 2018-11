Musiker erwärmen das Herz der Zuhörer

Auf eine positive Resonanz ist das Kirchenkonzert des Musikvereins „Cäcilia“ Burgrieden am Sonntagabend in der St.-Alban-Kirche gestoßen. Die Musikerinnen und Musiker um Dirigent Thomas Fritsch durften sich über viele Besucher freuen.

Passend zur Jahreszeit und zum November, dem Monat des Totengedenkens, war das Programm zusammengestellt worden. Meist ruhigere und getragene Melodien sorgten zum Abschluss des nebelverhangenen und nasskalten Sonntags für einige Lichtblicke und Wärme in den Herzen der Zuhörer. Diese dankten dem Ensemble zwischen den Beiträgen und am Ende der musikalischen Stunde mit viel Beifall.

Mit kräftigen Paukenschlägen wurde der Auftakt zum Konzert bei dem Stück „Fanfare for the Common Man“ von Aaron Copland gestaltet. Es folgten prägnante Einsätze der Blechbläser, bis dann alle Register nach und nach mit einstimmten und einen guten Eindruck vom Zusammenklang des Orchesters hinterließen. Auch das Werk „Rest“ von Frank Ticheli führte den eher getragenen Charakter des Konzertes fort. Auch dieses wurde noch vom ganzen Ensemble vorgetragen. Bei den kommenden Stücken zeigten verschiedene Instrumentenbesetzungen ihr Können.

Ein sehr populäres Werk präsentierte mit dem „Kanon in D-Dur“ von Johann Pachelbel ein Holzbläserensemble mit Harfenbegleitung. Es folgte die „Serenade“, eigentlich ein Streichquartett, welches von Joseph Haydn komponiert worden ist. Beim Konzert wurde es von einer Flöte, zwei Klarinetten und mit der Harfe aufgeführt. Und auch beim nächsten Stück kam nochmals die Harfe zum Einsatz. Gespielt wurde diese auch hier von Angelika Häger, die bei dem zweiten Satz aus der Bauern-Kantate von Johann Sebastian Bach von ihrem Vater, Harald Häger, solistisch auf der Trompete begleitet wurde. Mit „You’ve got a Friend“, einem populären Song über gute Freundschaft, geschrieben von Carol King, machte das Saxofonquintett des Musikvereins einen gelungenen Sprung in die neuere Musikliteratur.

Wieder etwas zurück in der Zeit entführten die Blechbläser das Publikum und erfreuten es mit einer Interpretation von „Ave Maria“ des Komponisten Charles Gounod. Die Hymne für das Tal Rhondda in Südwales heißt „Cwm Rhondda“. Diese wurde von John Hughes eigentlich für Orgel geschrieben. Am Sonntag wurde sie mit sehr gutem Klang von einem Blechbläserquintett vorgetragen.

Zum Abschluss des Konzerts begaben sich wieder alle Musikerinnen und Musiker an die Instrumente und verzauberten die Gäste mit dem Werk „My Dream“ von Peter Leitner, bei dem Alexander Oechsle den Part des Solisten am Flügelhorn übernahm. Selbstverständlich entließen die Gäste den Musikverein Burgrieden nicht ohne Zugabe. Diese wurde gerne mit der „Yorkshire Ballade“ gewährt.