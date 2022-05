Musikanten spielten im Wohnpark „Allengerechtes Wohnen“ auf

Bei sommerlichen 26 Grad, bei Kaffee und leckeren Kuchen haben zahlreiche Besucher und Besucherinnen am Sonntagnachmittag ein paar unbeschwerte Stunden im Außenbereich des Wohnparks „Allengerechtes Wohnen“ genossen. Die Einladung dazu hatten der Musikverein und die Burgrieder Dorfmusikanten ausgesprochen. Letztere sorgten mit traditioneller Blasmusik für den guten Ton.

Die Freude stand dem musikalischen Leiter der Dorfmusikanten, Wolfgang Spada, bei der Begrüßung der Gäste ins Gesicht geschrieben, „denn dies ist heute der erste öffentliche Auftritt in diesem Jahrzehnt“. Fest eingeplante Veranstaltungen, so unter anderem die Geburtstagsfeier zum zehnten Bestehen des Ensembles fielen Corona zum Opfer, so zuletzt beim Aufstellen des Gemeindemaibaums. Umso größer auch die Motivation und Spielfreude der 24 Musiker und Musikerinnen. Mit dem Egerländer Musikantenmarsch „Wo Musikanten sind“, hatte Wolfgang Spada einen Titel zum Auftakt ausgewählt, der nicht trefflicher hätte sein können, denn: für Musikanten ist kein Weg zu weit.

Mit der Ellwangen- Polka „Wir Musikanten“ wurde der Herzallerliebsten die Ehre erwiesen, der sich die Anna-Polka „Böhmische Liebe“ anschloss. Auch dieser Titel zählte der gut aufgelegte Dirigent zu den berühmtesten Frauenpolkas. Das nächste Stück „Kannst du Knödel kochen, frage ich mich seit Wochen“ war eine Hommage an den in der Blasmusikszene unsterblichen Ernst Mosch und seine Original

Egerländer. Die vom Publikum stürmisch erklatschten Zugaben „Blumengrüße“ und der Komposition von Peter Schad, „So klingt der Süden, so klingst bei uns“, endete ein sehr unterhaltsames Konzert, zu dem auch das Gesangsquartett Josef Liebhardt. Josef Pfaff. Andrea Fiedeler und Lisa Hannes gekonnt beitrug.