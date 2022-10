Moderne Kunst in alten Räumen

Der Rote Kunstsalon wurde 2016 als Hommage an die Museumsstifter und letzten Bewohner des Museums Villa Rot, das kunst- und musikbegeisterte Ehepaar Hoenes, ins Leben gerufen und hat sich seitdem einen festen Platz im Kalender von Künstlerinnen und Künstlern, Galeristinnen und Galeristen, Sammlerinnen und Sammlern sowie kunstbegeisterten Besucherinnen und Besuchern aus dem In- und Ausland erobert. Die Messe ist als wichtiges Kunst-Ereignis in der Region und weit darüber hinaus etabliert und leistet damit einen stolzen Beitrag zur Bedeutung der Kulturregion Oberschwaben, wie es seitens des Museums Villa Rot heißt.

Zwölf renommierte Galerien aus dem ganzen Bundesgebiet und dem angrenzenden Ausland zeigen beim siebsten Roten Kunstsalon vom 13. bis 16. Oktober in den historischen Räumlichkeiten der Villa und in der modernen Kunsthalle aktuelle Strömungen des Kunstmarkts.

„Der Bewerberkreis der Galerien wird jedes Jahr noch größer, sodass sich für das Museums- und Kuratoren-Team die spannende Situation ergibt, aus einem reichen Angebot schöpfen und seinem Publikum eine beachtliche Vielfalt an zeitgenössischer Kunst präsentieren zu können“, berichten die Macher des Kunstsalons. Ein Anliegen sei dabei, möglichst breit gegenwärtige Tendenzen aufzuzeigen. So werden Werke sowohl etablierter als auch junger, aufstrebender Künstlerinnen und Künstler präsentiert sein.

Es ist die besondere Atmosphäre, die diese Messe zu einem erlesenen Kunsterlebnis werden lässt. Das Messepublikum zeigt sich jedes Jahr beeindruckt von der berührenden Intimität und der hohen Qualität. Die steil angestiegenen Besucherzahlen der vergangenen Jahre geben davon Zeugnis.

Zum einzigartigen Flair tragen auch die herzliche Bewirtung im Museumscafé, eine Champagnerbar sowie exklusive Küchenpartys im Oberschwäbischen Hof bei. Letztere sind bereits ausgebucht. Interessenten dürfen sich dennoch im Museum Villa Rot melden (info@villa-rot.de / 07392 8335) Sie können in eine Warteliste aufgenommen werden und bei Absagen nachrücken.

Folgende Galerien gestalten dieses mal die Kunstmesse: ARTAFFAIR Regensburg, Galerie ART/OF Kunstraum Dreieich Offenbach, Galerie Benden & Ackermann Köln, Galerie Renate Bender München, Galerie von Braunbehrens Stuttgart, Galerie Ulrike Hrobsky Wien, Kunstraum am Pfarrhoff Leitershofen Stadtbergen, Radial Art Contemporain Strasbourg, Schmalfuss - contemporary fine arts Berlin, Smudajescheck München, Werner Wohlhüter galerie . skulpturenfeld Leibertingen-Thalheim (Zweigstelle Berlin).