Mitgliederversammlung des VdK-Ortsverbands Burgrieden

Nicht nur Mitglieder des VdK-Ortsverband Burgrieden, sondern auch alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind zur Mitgliederversammlung am 18 Juni, 15 Uhr, im Brunnencafe Wohnpark Burgrieden eingeladen. Den Berichten der Vorsitzenden, der Schriftführerin und der Kassiererin folgen Ehrungen von Mitliedern. Abgerundet wird die Veranstaltung mit einer Fotoschau des Ausfluges von 2019, mit der Vorstellung des Ausflugs in diesem Jahr am 8. September sowie dem gemeinsamen, gemütlichen Ausklang nach dem offiziellen Teil.