Mit dem Smartphone unterwegs stets auf Empfang

Die Digitalmentorinnen Susanne Jablonsky vom Verein Lebensqualität Burgrieden und Gudrun Konstroffer von Kontakt & Rat (KoRa) starteten am Montag, 23. Mai wieder die Informationsveranstaltungen über digitale Themen für Senior*innen. Mit einem Vortrag wurden Einblicke zum Smartphone gegeben. Dabei wurden Themen wie Einstellungen, Telefonieren, Fotografieren, Internet und Apps mit dem Smartphone vorgestellt. Mit einer Dokumentenkamera konnten die 11 anwesenden Senior*innen die einzelnen Schritte vergrößert am Bildschirm verfolgen und gleich an ihrem eigenen Smartphone ausprobieren. Für Fragen und Übungen war genügend Zeit eingeplant. Zur leichteren Bedienung erhielten die Teilnehmer*innen einen Touchpen für ihr Smartphone.