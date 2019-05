Mit bewährtem Team ins neue Vereinsjahr

Mit 43 Mitgliedern und Gästen ist die 71. Hauptversammlung des VdK-Ortsverbandes im Brunnencafé des Wohnparks Burgrieden gut besucht gewesen. Die Berichte spiegelten die Aktivitäten der rund 150 Mitglieder starken Ortsgruppe wieder. Alle bisherigen Vorstands- und Beiratsmitglieder stellten sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Somit kann der Ortsverband mit einem eingespielten Führungsteam ins neue Geschäftsjahr gehen.

Die Vorsitzende Susanne Jablonsky erwähnte in ihrem Rückblick auf 2018 die Kreisverbandskonferenz in Fischbach, bei der die neue VdK-Präsidentin Verena Bentele anwesend war. Bentele agiere als wichtiger Impulsgeber, mache Konzeptvorschläge und arbeite in verschiedenen Arbeitskreisen mit, so beispielsweise in der Rentenkommission.

In diesem Zusammenhang lobte Jablonsky die Rechtsberatung vor Ort durch die lokalen und regionalen Verbände. Es sei ungemein wichtig zuzuhören, sich auszutauschen und sich zu kümmern, aktuell bei der Kampagne „Rente für alle“. Dazu und hauptsächlich zum Thema „Pflege macht arm“ nahm der Kreisverbandsvorsitzende Helmut Stebner ausführlich Stellung. Zum besseren Verständnis blendete der Referent zunächst in das Jahr 1995 zurück, in dem die gesetzliche Pflegeversicherung in Kraft getreten sei.

VdK: 20 Jahre gekämpft

20 Jahre habe der VdK dafür gekämpft, mit dem Ziel, niemanden im Alter wegen Pflegebedürftigkeit zum Sozialhilfefall werden zu lassen. Dieses Ziel werde heute immer mehr verfehlt: „Fakt ist, in vielen Fällen führt Pflegebedürftigkeit zur Armut, beziehungsweise Betroffene sind auf Sozialhilfe angewiesen.“ Für den Sozialverband gelte jetzt die Devise: „Wir müssen etwas dagegen tun.“ Mit einer groß angelegten Pflegeaktion weist der VdK Baden-Württemberg auf die zunehmende finanzielle Belastung der pflegebedürftigen Menschen und insbesondere der Heimbewohner hin.

Die Schriftführerin Martha Braig ließ die Aktionen und Aktivitäten des Ortsverbands Burgrieden Revue passieren. Besondere Erwähnung verdiente der Jahresausflug, der nach Füssen und Hohenschwangau führte. Mit viel Beifall quittierten die Versammlungsteilnehmer den Kassenbericht von Brigitte Gradtke, an dem die Kassenprüfer Helmut Jablonsky und Kurt Kiechle absolut nichts auszusetzen hatten.

Mit dem Goldenen Treueabzeichen für 25-jährige Mitgliedschaft wurde Josef Zick aus Bihlafingen ausgezeichnet. Die VdK-Ehrennadel in Silber für zehn Jahre Verbandszugehörigkeit, ging an Brigitte Gradtke, Herbert Leicht, Jutta Stehle und Cornelia Kilian. Ein gemeinsames Essen rundete die Versammlung ab.