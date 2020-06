Ministranten gestalten Blumenteppich

Burgrieden (te) - Die andauende Corona-Krise mit vielen Einschränkungen im Alltag hat einige Ministranten der Kirchengemeinde Sankt Alban nicht davon abhalten können, in Schichtarbeit einen schönen Blumenteppich vor dem Volksaltar zu gestalten. Pfarrer Stefan Ziellenbach, Leiter der Seelsorgereinheit Unteres Rottal, freute sich über das Engagement der Altardiener, die mit viel Fantasie zu Fronleichnam ein schönes Motiv aus unzählingen Blüten, Blättern und Kaffeesatz anfertigten. Das Kunstwerk fand die Bewunderung der Gottesdienstbesucher am Feiertag. Unterstützung erhielten die Jugendlichen durch die Laupheimer Gärtnerei Blumen Dodel, die vor allem mit vielen Rosen aushalf. Der Gottesdienst fand unter den üblichen Vorkehrungen und Einschränkungen statt. Auf eine Prozession durch die Gemeinde zu den vier privaten Altären musste dieses Mal in verzichtet werden. Foto: Kurt Kiechle