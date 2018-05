Mike Tramp und die Tradition der Tour

Mike Tramp, ehemals Sänger bei White Lion und Freak Of Nature, und der Riffelhof in Burgrieden – das hat schon beinahe Tradition. Gehört die Location doch zu den beliebtesten auf der diesjährigen Tour, glaubt man den Worten des Frontmanns. So auch am Samstag beim jüngsten Auftritt.

Unterstützt wird der Chef von seiner neuen Band, der „Band Of Brothers“. Mike Tramp ist Entertainer und an diesem Abend in Redelaune. So erzählt er vor „Little Fighter“ von seiner dänischen Heimat, als die Welt ohne Facebook, Handys und Streaming-Services noch in Ordnung war und man sich im heimischen Jugendzimmer mit seinen Buddy treffen musste, um dem neuen Thin Lizzy-Vinyl zu lauschen.

Zwischen umjubelte Songs von White Lion wie „Hungry“, „Tell Me“, „Broken Heart“ und dem obligatorischen „When The Children Cry“ gesellen sich Soloausflüge wie das tolle autobiografische „Coming Home“ und das selbstbetitelte „Freak Of Nature“. Wenn jemand an diesem Abend etwas vermisste, war es die Cover-Version von „Radar Love“. Den allerletzten Song „Farewell To You“ beschließt Tramp mit den Worten „It’s time to say Auf Wiedersehen…“ Nach guten 125 Minuten feinstem Singer/Songwriter-Mainstream gab es zufriedene Gesichter auf beiden Seiten.