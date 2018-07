Mehr als „nur“ Blasmusik

Da fliegt einem doch glatt das Blech weg: Ganze 28 Blasmusik-Formationen unterschiedlicher Couleur werden sich im Rahmen der „World Blasmusik Days“ von Freitag, 31. August, bis Sonntag, 2. September, auf dem Gelände des „Riffelhofs“ in Burgrieden die Ehre geben und zum Mitfeiern einladen.

Nicht jeder Fan von Urban Brass und anderer Blasmusik kann oder will die ganzen drei Tage lang das Festival besuchen. Deshalb bieten die Veranstalter, die Firma „Krimo Events“ aus Ingelfingen, der „World Blasmusik Days“ seit einigen Wochen auch Tagestickets an.

„Alle Tage laufen super“, freut sich Timo Hofmann von der Geschäftsführung und verrät: „Aktuell hat der Freitag aber die Nase vorn, knapp gefolgt von Samstag.“ Am Freitag treten unter anderem LaBrassBanda auf, am Samstag die Kapelle Josef Menzl. „Beide Gruppen haben einen hohen Bekanntheitsgrad und sind für ihre mitreißenden Shows bekannt.“

Doch das Festival hat mehr zu bieten, vor allem viele verschiedene Varianten an Blasmusik. Urban Brass, klassische Blasmusik oder auch Guggenmusik: Für jeden (Blas-) Musikfan ist etwas geboten, Abwechslung wird garantiert. Und viele der Bands haben sich in der Szene schon längst einen Namen gemacht. „In einer solchen Bandbreite erlebt man die Blasmusik nur sehr selten“, verspricht Timo Hofmann. „Das wird sicherlich ein ganz besonderes Highlight in der Region.“

Die „World Blasmusik Days“ starten am Freitag um 14 Uhr. Die ersten drei Gruppen starten im Abstand von jeweils einer Stunde: Blechbries’n, Blechxpress und Muckasäck wollen die Menge aufheizen. Um 17.30 Uhr geht es weiter mit Fättes Blech, die gegen 18.40 Uhr von Impala Ray abgelöst werden. Wenn gegen 20 Uhr die Sonne langsam den Horizont küsst, treten The Busters auf; ihnen folgen kurz vor 22 Uhr LaBrassBranda und zum Finale des Abends um 23.40 Uhr Django S.

Am Samstag, 1. September, geht das Blasmusik-Spektakel schon um 10 Uhr los mit den Rheinhessischen Schoppenbläsern. Ihnen folgen – in stündlichem Rhythmus – Die Hoggema Ringdeifel, Die Fexer, Escandalos, Pfistermen’s Friends und Blechverrückt. Weiter geht es dann um 16.15 Uhr mit The Heimatdamisch, denen um 17.30 Uhr die Jägermeister-Blaskapelle folgt. Ab 18.45 Uhr rocken Viera Blech die Bühne, um 20 Uhr Die Brasserie. Gegen 21.50 Uhr dürfte die Stimmung mit dem Auftritt der Kapelle Josef Menzl ihren Höhepunkt erreichen. Zum Ausklang treten gegen 23.40 Uhr die Voixxbradler auf.

Bevor die „World Blasmusik Days“ am Sonntagabend zu Ende gehen, gibt’s am Sonntag, 2. September, noch einmal ordentlich was auf die Ohren. Dabei werden auch die örtlichen Vereine ins Programm eingebunden: Um 10 Uhr spielt der Musikverein „Cäcilia“ Burgrieden auf, ihm folgen die Burgrieder Dorfmusikanten. Ab 12 Uhr spielen Allgäubrass, die um 13 Uhr von der Blaskapelle Unterroth abgelöst werden. Die Sulmtaler (featuring Brass-punks) sind ab 14 Uhr an der Reihe, die Gruppe Schabernack unterhält ab 15 Uhr. Von 16.20 bis 18.20 Uhr heißt es dann: Zeit für Gugga-Musik! Die Fahlheimer Festmusikanten läuten ab 18.20 Uhr den Abend ein, und das Festival geht mit dem Auftritt von Rigoros ab 19.20 Uhr bei hoffentlich sommerlichen Temperaturen und in entspannter Atmosphäre zu Ende.