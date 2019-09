Mehr als 22 000 Zuschauer erleben Winnetou und Old Shatterhand im „Tal des Todes“

Die Spielzeit 2019 der Festspiele Burgrieden ist am Samstag mit einem Feuerwerk zu Ende gegangen. Seit der Premiere am 29. Juni gab es 33 Vorstellungen. Das Wildwest-Abenteuer „Im Tal des Todes“, frei nach einer Romanvorlage von Karl May, kam nicht nur beim Publikum gut an, sondern wurde auch in der Fachwelt gelobt.

Zwei Vorstellungen mussten aufgrund „höherer Gewalt“ komplett ausfallen, eine weitere fand in sintflutartigem Regen ein vorzeitiges Ende. Am Samstag jedoch bescherte der große Manitu den Besuchern eine letzte Aufführung ohne Niederschlag.

Was dem Publikum in der sechsten Spielsaison präsentiert wurde, war in allen Belangen professionell. Die bis zum letzten Schuss – samt finalen Explosionen – spannende Geschichte spielt an der Grenze von Arizona zu New Mexiko, an einem Ort finsterer Legenden, dem „Tal des Todes“. Dort treffen Westmänner, Siedler, Indianer, Banditen und ein trunksüchtiger Häuptling aufeinander.

Michael Müller, der selbst in die Rolle des kauzigen Westmanns Sam Hawkens schlüpfte, führte mit sicherer Hand Regie. Schon jetzt sind die Karl-May-Fans und Freunde der Festspiele Burgrieden gespannt, wie er nächstes Jahr, ebenfalls als Textbuchautor, das Stück „Old Surehand“ in Szene setzen wird. Für Müller war es auch dieses Mal eine „wundervolle Erfahrung und Herausforderung“, ein Team führen und in einer Inszenierung auf die Bühne bringen zu dürfen.

Zum Erfolg hat die Geschäftsleitung mit Claudia Huitz und Josef Schilling sowie Wolfgang Ersing einmal mehr ihren Teil beigetragen. Und noch etwas zeichnete die Spielsaison 2019 aus: Ein mit Liebe zum Detail gestaltetes Bühnenbild und der erweiterte Vorplatz mit bunter und exotischer Pflanzenwelt schufen eine besondere Atmosphäre. Da durften beispielsweise großgewachsene Agaven und echte Kakteen nicht fehlen. Das Gesamtbild rundeten die originalgetreuen Kostüme sowie mitreißende pyrotechnische Spezialeffekte ab. Der Erzähler Patrick Zwingmann mit seiner unverwechselbaren Stimme hat sich längst zu einem international gefragten Synchron-Sprecher entwickelt; er begleitete die Festspiele Burgrieden zum zweiten Mal.

Das Publikum dankte in der ausverkauften Schlussveranstaltung mit starkem Beifall allen Organisatoren und Darstellern für ihre Leistung. Claudia Huitz war es ein Bedürfnis, allen Mitwirkenden auf der Bühne und backstage für ihren Teamgeist zu danken. Darin sah sie auch einen der Gründe für die Besucherresonanz. Im Vergleich zum schon sehr guten Vorjahr habe man die Zuschauerzahl heuer um fast 1500 auf 22 274 steigern können. „Das ist gewaltig, die Spielzeit 2019 war eine Saison der Superlative.“

Zufrieden ist Huitz nicht zuletzt darüber, „dass das ganze Team viel dazu gelernt hat, fachlich wie menschlich“. In ihren Augen ist der Regisseur und Schauspieler Michael Müller ein absoluter Gewinn: „Ich bin sehr dankbar für seine Kreativität und sein Gespür für das Machbare auf unserer Bühne“.

Solidarisch hat sich Helga Reichert aus Biberach gezeigt: Zweimal sprang sie für eine erkrankte Kollegin kurzfristig in die Bresche. „Sie hat uns nicht hängen lassen, trotz anderer Termine auch privater Natur“, lobte Claudia Huitz. Dafür gab’s Sonderapplaus.

Drei Veranstaltungen mussten im Lauf der Saison abgesagt oder vorzeitig beendet werden. Schlimmere Folgen zog ein Blitzschlag in der Nähe des Spielgeländes nach sich. Claudia Huitz: „Die erheblichen Überspannungsschäden an fast allen technischen Geräten stellten uns vor große Probleme, die es unter Zeitnot zu beseitigen galt.“ Die noch anstehenden Reparaturen will man jetzt im Herbst erledigen.

Die Planungen für „Old Surehand“ nächstes Jahr laufen bereits. „Das Bühnenbild ist schon recht klar in unseren Vorstellungen“, sagt Claudia Huitz. „Die Rollen sind ebenso weitgehend skizziert.“