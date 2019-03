Eine Lesepatenschaft der „Schwäbischen Zeitung“ ist am Donnerstag offiziell an die Grundschule Rot-Bihlafingen übergeben worden. Gesponsert wird sie vom Verein „LUK-Frauen helfen“, der es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht hat, an Kindergärten und Schulen in Laupheim und Umgebung die Sprachförderung zu unterstützen, mit einem Jahres-Abo der SZ.

Die Aktion „Lesepate“ von Schwäbisch Media sorgt unter dem Motto „Lesen macht uns stark“ dafür, dass Kinder und Jugendliche an ihren Schulen täglich freien Zugang zur Tageszeitung haben. An den Patenschulen werden Leseecken mit Sitzwürfeln und Tisch eingerichtet; dort können sich die Schülerinnen und Schüler treffen, Pause machen und Zeitung lesen. Auch an der Grundschule in Rot, an der die Dritt- und Viertklässler unterrichtet werden, gibt es jetzt eine gemütliche Leseecke.

Die Schulleiterin Stefanie Hochdorfer bedankte sich herzlich bei den Spendern. An der Grundschule Rot-Bihlafingen werde viel Wert auf das Lesen gelegt, betonte sie, so dass das Lesepaten-Abo der „Schwäbischen Zeitung“ sehr gut zum Profil passe.

Schon im Vorfeld hatten sich die Schüler im Unterricht mit dem Thema „Tageszeitung“ beschäftigt und dazu Fragen beantwortet: „Wer liest die Zeitung?“, „Warum wird die Zeitung gelesen?“, „Was finden wir besonders interessant?“ Das Ergebnis ist im Schulhausflur in Form einer Collage dargestellt, auf der sich die Schüler auch mit ihrem Namenszug bei den LUK-Frauen bedanken.

Das Leseangebot werde in den Pausen gern genutzt, berichtete Stefanie Hochdorfer. „Und wenn die Schüler etwas nicht verstehen, kommen sie und fragen.“