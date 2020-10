Legales Graffiti bringt Farbe auf den grauen Beton

Noch nicht lange schmückt ein Graffiti die Pfeiler der Betonbrücke in der Burgstraße in Burgrieden. Sie stellt eine Verbindung zum neuen Baugebiet „Stellwinkel“ her.

Das großformatige Wandbild ist nicht illegal, sondern mit Zustimmung der Gemeinde entstanden. Es handle sich um eine Probearbeit eines Sprayers, erklärte Bürgermeister Josef Pfaff in der Gemeinderatssitzung am Montag.

Ob nicht auch weitere freie Flächen von dem Künstler besprüht werden sollten, das sei in Zukunft zu überlegen.