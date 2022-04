LED-Leuchtmittel für den SV Burgrieden

Einstimmung hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung vor etlichen Zuhörern dem Antrag des Sportvereins Burgrieden (SVB) auf Bezuschussung einer besonderen Maßnahme zugestimmt. Der Verein beabsichtigt, die Beleuchtung der Sportanlage am Fesselweg auf LED- Leuchtmittel umzustellen. Laut SVB wird die Investition auf knapp 25.000 Euro veranschlagt. Einen Teil davon soll die Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten beisteuern. Die Fußballer verweisen in ihrem Antrag auf die gemeindlichen Förderrichtlinien. Demnach muss die Kommune 15 Prozent der tatsächlich nachgewiesenen Kosten abzüglich Förderungen Dritter übernehmen. Voraussetzung sind Eigenleistungen des Vereins.