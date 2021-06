Lamm Gottes ziert Blumenteppich

Seit Jahren gestalten die Ministranten an Fronleichnam einen Blumenteppich vor dem Volksaltar in der Pfarrkirche Sankt Alban in Burgrieden. An diesem Brauch hielten die jungen Leute auch dieses Mal fest. Als Motiv wählten sie das Lamm Gottes. Pfarrer Stefan Ziellenbach fand Worte des Dankes und der Wertschätzung. Er bedauerte, dass die traditionelle Fronleichnams-Prozession zu den von Bürgern aufgebauten vier Altären in diesem Jahr nicht stattfinden konnte. Man müsse aber froh sein, dieses Fest überhaupt in der Eucharistiegemeinschaft feiern zu dürfen. Zum Gottesdienst hatte der Pfarrer eingeladen, es galten die Pandemie-Sicherheitsvorkehrungen.