Kurzweilige Show auf der Bühne und auf Rädern

In jeder Hinsicht zufrieden sein können die Burgrieder mit dem Verlauf des 16. Dorffests am Wochenende. Schon am Samstag lockte die Veranstaltung in der Ortsmitte hunderte Besucher, auch von auswärts, an. Auch der Sonntag begann mit Sonnenschein und Temperaturen um 25 Grad. Schade, dass ein kräftiger Regenschauer dem Fest in den späten Nachmittagsstunden ein vorzeitiges Ende bereitete. Etwa zur gleichen Zeit trieb es freilich die Fußballfans vor die Bildschirme.

Sehr gut besucht war bereits am Sonntagmorgen der ökumenische Gottesdienst auf dem Rathausplatz, der unter dem Leitgedanken „Der Faden, an dem wir hängen“ stand. Der katholische Pfarrer Stefan Ziellenbach rief dazu auf, den Dank vor Gott zu bringen und in der Gemeinschaft zu feiern. Musikalisch gestaltet wurde die Feier von der Chorgemeinschaft „Frohsinn“ Rot und Instrumentalisten. Die evangelische Pfarrerin Doris Seitz-Kernen erzählte eine Kurzgeschichte mit der Kernaussage „Wir müssen uns richtig vernetzen mit dem Faden nach oben“. Veranschaulicht wurde dies von Kindern, die mit Bändern ein buntes Netz knüpften.

Weltlich ging es im Programm weiter mit den Burgrieder Dorfmusikanten unter der Leitung von Wolfgang Spada und dem Gesangstrio Josef Pfaff, Gerhard Kopp und Claudia Huitz. Musiker und Sänger sorgten für zünftige Frühschoppenstimmung bis in den Nachmittag hinein.

Mit dem 16. Dorffest einher ging das 5. Schlepper- und Oldtimertreffen, organisiert von den Oldtimerfreunden Burgrieden. Rekordverdächtig war die Zahl der Motorveteranen. 60 mehr oder weniger betagte, aber noch fahrbereite Traktoren einst namhafter Firmen präsentierten die stolzen Besitzer dem Publikum in der Laupheimer Straße und beim Oldtimer-Korso. Mopeds und Motorroller bekannter Marken wie NSU-Quickly, Vespa und Kreidler Florett aus den späten 1950er-Jahren bereicherten die Technik-Schau.

Danach richtete sich das Augenmerk auf die Show- und Tanzdarbietungen der Gruppen „Pintas“ und „Happy Feet“ aus Griesingen und der „Cheerleaders“ der Realschule Laup-heim. „Was so federleicht und spielerisch aussieht, das muss erst hart erarbeitet werden“, begeisterte sich Moderator Hans-Peter Rieger, der schwungvoll durch den Tag führte.

Einen Vorgeschmack auf das, was sie bei der Aufführung des Kindermusicals „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“ erwartet, bekamen die Zuschauer bei ein paar Ausschnitten vermittelt. So couragiert wie die Sänger und die Rhythmusgruppe trat auch der stattliche Chor der Grundschule Rot-Bihlafingen auf und erntete dafür ebenfalls prasselnden Applaus.

Großen Zuspruch fand die von den Familien Ganal, Pfeiffer und Hänn angebotene Spielelandschaft mit 18 ideenreichen Stationen. Zu einer etwas einseitigen Angelegenheit, was die Platzierung der Teilnehmer anlangte, wurde das wieder vom Historischen Verein ausgerichtete und von Sponsoren unterstützte „Sax-Wuscht-Bixa-Schiaba“. Claudia Augart gelang das Kunststück, die volle Punktezahl (600) zu schieben. „Das hatten wir noch nie“, sagte der Spielleiter Hermann Przibille. Ob Augart den Hauptpreis, einen Besuch eines Heimspiels des FC Bayern, selbst nutzen wird, konnte sie bei der Siegerehrung noch nicht sagen. Zwei Freikarten für die Karl-May-Festspiele lösten bei der Gewinnerin Franka Baur Freude aus. Die erst Achtjährige belegte mit 596, 593 und zweimal 585 Punkten die Plätze zwei bis fünf.

Starker Regen sorgte für ein vorzeitiges Festende gegen 16.30 Uhr. Die zum Schluss des Rahmenprogramms geplante Vorführung der Karateakademie Burgrieden fiel buchstäblich ins Wasser. Auch der stimmungsvolle Festausklang mit dem Musikverein Rot kam in voller Länge nicht mehr zustande. Vorzeitig mussten die Musiker ihre Instrumente wieder einpacken. Dies konnte aber die Grundstimmung des Organisationsteams Ingeborg Pfaff, Gabi Fritz und Sieglinde Wenzel nicht trüben. Ihr Fazit: „Wir hatten doch ein sehr schönes Fest der Gemeinschaft mit überaus vielen fröhlichen Menschen.“