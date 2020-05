Karremann übernimmt beim SV Burgrieden

Seit Montag ist unter strengen Auflagen wieder Training im Amateurfußball erlaubt – in Kleingruppen mit maximal fünf Teilnehmern. „Wir werden sehen wie wir das umsetzen können. Zunächst warten wir aber noch bis Dienstag ab“, sagt Mathias Dreiz, Spielleiter des SV Burgrieden. „Die Vorgaben zu erfüllen ist nicht einfach. Mit richtigem Training hat es nichts zu tun.“ Es sei aber besser als nichts. „Die Spieler wollen auf jeden Fall wieder auf den Platz. Klar ist: Die Regeln müssen strikt eingehalten halten werden. Die Gesundheit geht vor“, so Mathias Dreiz.

Beim SV Sulmetingen wird derweil laut Marcel Karremann, dem Spielertrainer des SVS II, die Entscheidung des Württembergischen Fußballverbands am Dienstag abgewartet. „Danach werden wir uns im Verein abstimmen, ob wir dann Training in Kleingruppen unter Auflagen machen werden“, so der 31-Jährige.