Karatekurse für Kinder starten

Die Karate-Akademie Burgrieden bietet im Oktober neue Kurse für Kinder ab fünf Jahren an. „Mehr Sicherheit für unsere Kinder“ startet am Donnerstag, 10. Oktober, und findet immer an diesem Wochentag von 17 bis 18 Uhr statt. Bereits am Dienstag, 1. Oktober, gibt es Karate für Jugendliche und Erwachsene. Der Kurs von 20.15 bis 21.15 Uhr ist auch für Wiedereinsteiger geeignet. „4XFCrossTraining“ findet immer mittwochs von 18.30 bis 19.45 Uhr statt, ein Einstieg ist laut Veranstalter jederzeit möglich.