Karate-Challenges fürs eigene Wohnzimmer

Auch vor dem Kampfsport Karate macht das Covid 19-Virus nicht Halt. Seit den behördlich verhängten Kontaktsperren ist es für Sportler nicht mehr möglich, das gemeinsame Training im Verein wahrzunehmen. Um aber darauf nicht verzichten zu müssen und trotzdem fit zu bleiben, hat sich die Karateakademie Burgrieden in Kooperation mit der Karateschule Hunger ein Programm ausgedacht, um ihren Karatekas die Möglichkeit zu bieten, regelmäßig trainieren zu könnnen – auch außerhalb der Trainingshallen.

Seit der zweiten Märzwoche stellt die Karateakademie den sehr motivierten Karatekas einmal wöchentlich online ein Programm in Form von verschiedenen Videos zur Verfügung. Damit gibt sie ihnen die Möglichkeit, allein und zu jeder Zeit von zu Hause aus zu trainieren. Diese Videos werden in verschiedenen Anforderungsstufen produziert, sodass die Kinder und Jugendlichen ihrem Trainingsniveau und Alter entsprechend das Programm absolvieren können.

Separat zu dem Kinder- und Jugendtraining bietet die Akademie auch den Erwachsenen ein Online-Trainingsprogramm an, das mehrere Teile – ähnlich dem Training im Verein – enthält. Neben dem Aufwärmtraining gibt es einen Sicherheitsteil, in dem die jüngsten Karatekas lernen, Gefahrensituationen zu erkennen und darauf richtig zu reagieren. Im Kampfteil erklären Trainer die verschiedenen Karatetechniken, welche selbstständig erarbeitet werden können. So lernen die Kampfsportler, die Techniken auch von zu Hause aus richtig auszuführen.

Um präzise vor einem Ziel abstoppen zu können, eignet sich besonders gut ein Luftballon, der an einem Stuhl befestigt wird und so einen imaginären Partner darstellt. Ebenso werden wöchentlich in zwei Videoteilen teils komplizierte Schrittreihenfolgen, sogenannte Katas, zum Selbsterarbeiten zur Verfügung gestellt. Zum Schluss gibt es noch einen Pratzenteil – also die abschließende Einheit am Schlagpolster – in dem sich die Kinder und Jugendlichen richtig auspowern können und gleichzeitig ihre Kraft und Ausdauer stärken.

Das Produzieren des Programmes für die Karatekas ist sehr zeitaufwendig. Bis zu einer Stunde dauert es, bis Stephan Hunger, Leiter der Karateschule Hunger, Regina Hunger, zweiter Vorstand der Karateakademie Burgrieden und Theo Hunger, Vorsitzender der Karateakademie, das Programm für die kommende Woche sorgfältig zusammengestellt haben. Zwei weitere Stunden vergehen, bis alle Einheiten aufgezeichnet sind, denn manchmal passieren kleinere Fehler und einzelne Sequenzen müssen erneut aufgenommen werden. In mühseliger Kleinarbeit schneidet Stephan Hunger danach die einzelnen Aufnahmen und stellt sie gemeinsam mit Theo Hunger den über 430 Karatekas in einem geschützten Bereich im Internet zur Verfügung.

Mit verschiedenen Wochenaufgaben und Aktionen können die Kinder und Jugendlichen außerdem an vielfältigen Aktionen teilnehmen. So wurden die Karatekas beispielsweise unter Aufsicht der Eltern dazu aufgefordert, einen eigenen Hindernisparcours zu erfinden und diesen dann möglichst schnell zu bewältigen. Dafür können die verschiedensten Alltagsgegenstände verwendet werden, wie etwa kleine Hocker, die als Slalom-Hindernisse dienen. „Den Kindern sind da keine Grenzen gesetzt und wir hatten echt tolle und kreative Einsendungen“, erzählt Regina Hunger. Besonders gut kam die Kick-Challenge an, bei der das Foto mit den besten und kreativsten Kicks ausgezeichnet wurde.

Trotz des Engagements von Stephan, Regina und Theo Hunger fiebern die Karatekas der Karateakademie Burgrieden und der Karateschule Hunger dem Training in der Sporthalle entgegen. Denn – was ist schöner, als den Sport wieder gemeinsam im Verein ausüben zu dürfen?