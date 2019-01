Kalt, dunkel und enorm fröhlich

Fest in närrischer Hand war am Freitagabend die Gemeinde Burgrieden. Rund 900 Fasnetsbegeisterte säumen die Straßen, um beim bunten Treiben der über 2500 Maskierten, aufgeteilt auf 45 Gruppen, dabei zu sein und kräftig mitzufeiern.

Ein echter Höhepunkt für die Narrenzunft Burgrieden, der es bestens gelungen war, das ganze Spektakel, mittlerweile der achte Nachtumzug, mit vielen fleißigen Helfern zu organisieren und für reibungslose Abläufe zu sorgen. Auch der Wettergott war ihnen hold: Bei kalter, aber trockener Witterung, war es am Umzugsweg gut auszuhalten, und dem Vergnügen stand nichts im Wege.

Die Hästräger waren bestens gelaunt und trieben allerlei Schabernack mit den Gästen. Da wurden Schürsenkel zusammengeknotet, Mützen flugs stibitzt oder kurzerhand Mädels, Huckepack mitgenommen. Nicht fehlen durfte selbstverständlich auch Konfetti, das gerne, aus großen Säcken und mit vollen Händen über den Besuchern ausgeschüttet und ins Haar gerieben wurde. Wohl dem, der dabei ungeschoren davon kam. Einige Narrenzünfte waren gleich mit mehreren Gruppen angereist, wie die Narren aus Eberhardzell, die mit der „Zeller schwarzen Katz“ und ihrem Fanfarenzug ihre Aufwartung machten oder die aus Ellwangen, mit Schalmeienkapelle und ihrem Bawald-Bohle.

Lautstark ertönten die Narrenrufe durch die Ortschaft und wer von den Zuschauern schön antwortete wurde mit allerlei Süßen, wie Bonbons, Schokolade oder auch mal mit einem Schnäpschen belohnt.

Aber auch nach dem gut einstündigen Umzug war noch lange nicht Schluss in Burgrieden. Rottalhalle, Narrenzelt, die Freiwillige Feuerwehr, Imbisswagen und Bistro luden ein zum Aufwärmen und zur Stärkung, und es wurde noch bis tief in die Nacht ausgiebig gefestet.

Traditionell vor jedem Fasnetsumzug, gibt es für die Zunftmeister der teilnehmenden Narrenzünfte einen Empfang, der im Bürgersaal stattfand. Der Burgrieder Zunftmeister Michael Augat zeigte sich über die gute Teilnahme erfreut. Dies sei sein erster Zunftmeisterempfang in dieser Funktion und so sei er ein bisschen aufgeregt, bekannte er. Bürgermeister Josef Pfaff meinte aber dazu, er mache es schon ganz gut. „Und des mit em guata Wetter heid, hod er scho ganz guat hinkriegt“. Er wünschte Michael Augat und der Vizezunftmeisterin Nadine Kübler, die beide ihre Ämter erst seit Kurzem innen haben, alles Gute. „ Ond passt auf euren Vorgänger, den ehemaligen Zunftmeister Gerhard Kopp auf, dem miasset dr heid sicher ein paar Träna wegwischa.“

Da hatte der Bürgermeister nicht ganz unrecht, wie sich herausstellte. Gerhard Kopp wurde nämlich an diesem Abend für 25 Jahre als Zunftmeister geehrt. Zur Ehrung kamen die Mitglieder des Ordenskapitel des Alemanischen Narrenrings ( ANR) nach vorne, und Gebhard Kopp wurde mit einem kräftigen „ Etz guggat au- ha laß me gau“, dem Ruf der Burgrieder Narrenzunft und mit Bravo- Rufen begrüßt. 165 Mitglieder habe die Narrenzunft Burgrieden aktuell, sagte Jürgen Fiedler vom Ordenskapitel und Ehrenzunftmeister der Paten-Narrenzunft aus Schemmerhofen. Gerhard Kopp habe sie immer ganz stolz seine Kinder genannt, so Fiedler. Für seine Verdienste um die Narrenzunft Burgrieden erhielt Gerhard Kopp den Ehrenhästrägerorden des ANR verliehen. Sichtlich gerührt dankte Gerhard Kopp und versicherte, „ I bleib bei euch.“