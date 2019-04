Künstlerin lädt in die „Manege der Emotionen“

„Wagen Sie sich in die Manege der Emotionen.“ Mit diesen schlagkräftigen, aber auch viel versprechenden Worten möchte die freiberufliche Kunstmalerin Verena Benz auf sich und ihre Arbeit aufmerksam machen. Vom 15. April bis 30. Juni präsentiert die gebürtige Burgriederin im Burgrieder Rathaus etliche von ihr geschaffenen Werke in Acryl auf Leinwand. „Ob die Emotionen, welche durch meine Werke transportiert werden, durch die gewählten Farben und Strukturen malerisch konkret oder abstrakt dargestellt werden, bleibt eine Überraschung“, sagt die junge Künstlerin, Jahrgang 1986.

Schon in ihrer Kindheit erwachte in ihr die Leidenschaft für die Malerei. „Ich liebe die Kunst und ich liebe es, mich über Bilder ausdrücken zu können“, sagt Verena Benz, die glücklich ist, in ihrer Heimatgemeinde Burgrieden ausstellen zu dürfen. Ihr Repertoire umfasst Werke in abstraktem, konkreten, figürlichen oder floralen Stil. „Auf einen bestimmten Kunststil habe ich mich in den vergangenen Jahren meiner Malerei nicht festgelegt.“, sagt sie. Das bedeutet jedoch, dass die Handschrift von Verena Benz klar zu erkennen ist.

Die Besucher dürfen gespannt sein auf eine künstlerisch interessante Ausstellung im Rathaus Burgrieden. Zur Vernissage „benz art Emotionen“ ist die Bevölkerung am Freitag, 12. April, 19 Uhr, eingeladen. Die Werke können wochentags zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.