Künstlerin aus Burgrieden feiert Premiere im Bürgersaal

„Kunst, die Freude macht“ – dieses treffliche Motto hat die mit ihrer Familie in Untersulmetingen lebende Künstlerin Michaela Siebert für ihre erste Bilderausstellung im Rathaus in Burgrieden gewählt. Und wirklich übertrieben hatte sie damit nicht: Mit dieser Ausstellung, die noch bis Sonntag, 15. Dezember, zu den Öffnungszeiten des Rathauses im Bürgersaal zu sehen ist, wird es ihr bestimmt gelingen, den Betrachtern Freude an ihrem Hobby zu vermitteln.

Ausgestellt sind rund 40 recht unterschiedliche Bilder und Zeichnungen in verschiedenen Formaten. Schon bei der sehr gut besuchten Vernissage am Freitag im Bürgersaal brachten viele der rund 130 Besucher ihre Bewunderung für das künstlerische Schaffen der in Burgrieden aufgewachsenen Malerin zum Ausdruck.

Auch Bürgermeister Josef Pfaff, Hausherr des Rathauses, sparte in seiner kurzen Begrüßung nicht mit dickem Lob und Anerkennung. Die Bilder von Michaela Siebert würden Freude und Emotionen vermitteln. Mehr zu den Werken der Künstlerin wolle er nicht sagen: „Das kann sie selbst viel besser“, erklärte der Bürgermeister. Den künstlerischen Werdegang der in Burgrieden aufgewachsenen Malerin zu erläutern, darauf wollte Pfaff aber doch nicht ganz verzichten: Michaela Siebert habe ihre berufliche Ausbildung hier im Rathaus bekommen. Schon früh habe sie ihr Interesse an der Malerei entdeckt. „Das war nicht gestohlen, sondern geerbt, denn schon ihr Vater Franz Erhart ist ein begeisterter Maler gewesen“, sagte Pfaff. Ihre Leidenschaft für die Malerei nahm ihren Anfang in verschiedenen VHS-Kursen, vor allem aber in der praktischen Anwendung des Gelernten. Ein Fernstudium zum Thema „Freies Zeichnen“ und ein Kurs in Acrylmalerei an der Kunstakademie Allgäu gaben schließlich die Initialzündung für eine erste eigene Ausstellung. Dass dieser Startschuss jetzt in ihrer Heimatgemeinde Burgrieden fiel, erfüllte den Bürgermeister mit Stolz. „Diese erste Präsentation bei uns im Rathaus ehrt uns.“

Dass die Gemeinde und Hausmeister Anton Maier sie bei der Vorbereitung der Ausstellung in großartiger Weise unterstützt haben, stellte die Künstlerin und Mutter von drei erwachsenen Kindern an den Beginn ihres Willkommensgrußes. In den Dank schloss sie den Burgrieder Liedermacher Thomas Walter und den Chor (F)einklang mit ein, die für eine vortreffliche Untermalung der Vernissage sorgten, und ihre Familie, die sie unterstützt und bestärkt.

Auf die von Freunden öfters gestellte Frage, warum sie „Kunst, die Freude macht“ als Motto gewählt habe, antwortete Siebert: „Ich versuche einfach, Bilder, Objekte und Texte künstlerisch umzusetzen und lasse manchmal auch meiner Fantasie freien Lauf.“ Schon von Kindheit an, habe sie gerne gemalt. So richtig Fahrt nahm ihre Laufbahn auf, als die Kinder größer wurden und mehr Zeit für das Hobby blieb.

Viel Spaß hatten die Besucher beim Betrachten der Bilder. Beeindruckt waren sie nicht allein von der Qualität der Werke, sondern auch von der Vielseitigkeit der Motive und Techniken – von Mensch und Tier bis zu perspektivischen Ansichten in Acrylmalerei und Tuschezeichnungen reichen ihre Motive. Nicht wenige der Vernissagebesucher wollen nochmals kommen und sich die Ausstellung in aller Ruhe anschauen.