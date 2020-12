Junge Gläubige wandern mit Fackeln

Einen stimmungsvollen Auftakt in die Adventszeit haben 30 Oberministrantinnen und -ministranten aus der Region am Sonntag in Burgrieden erlebt. Darüber informiert das Jugendreferat des Bunds der Deutschen Katholischen Jugend in einer Pressemitteilung.

Auf Einladung der Regionsoberministranten im Dekanatsbezirk Laupheim haben sich am vergangenen Sonntag über 30 Oberministrantinnen und -ministranten beim Wanderparkplatz in Burgrieden getroffen. Aus fast allen Kirchengemeinden der Region nahmen Jugendliche die Einladung an und machten sich bei Einbruch der Dunkelheit unter Hygiene- und Abstandsregeln bei einer spirituellen Fackelwanderung gemeinsam auf den Weg durch den Burgrieder Wald.

Unter dem Motto „(M)ein Licht in der Dunkelheit“ lud der Regionsoberministrant Lukas Geist die Anwesenden dazu ein, das eigene Licht als bejahender Mensch in dieser doch sehr eingeschränkten Zeit leuchten zu lassen.

Der „Spiri-Mini“ Georg Schlink und der Dekanatsjugendseelsorger Dominik Kern motivierten die Teilnehmer der spirituellen Fackelwanderung dazu, sich in dieser eher düsteren Zeit nicht von der Dunkelheit einschüchtern zu lassen, sondern auch täglich die Helligkeit im Alltag wahrzunehmen.