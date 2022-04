Jubiläum der besonderen Art

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die AH Fußballer des Sportvereins Burgrieden feierten kürzlich 20 Jahre Winterwanderung nach Regglingsweiler zum „Hosenmann“. Was vor 20 Jahren als Geistesblitz entstand, hat sich nunmehr als Tradition bei den AH-Fußballern etabliert und „bereitet immer sehr viel Spaß“, wie Gründungsmitglied Erwin Rohmer erzählt. „Natürlich darf der Zwischenstopp beim Hirschgehege auf halber Strecke mit einem Jägermeister nicht fehlen. Das sind schon mal rund 12 Kilometer einfache Strecke und wieder zurück“, wie Erwin Rohmer weiter ausführte. „Vier Stunden Marsch sind das allemal“, wie ein weiteres Gründungsmitglied und Vorstand des SVB, Erwin Mohr, erläuterte.

Gut erinnern konnte sich Erwin Rohmer noch an die Einführung des Euro. Das sei bei der ersten Wanderung gewesen und werde somit auch nicht vergessen. Zu Beginn seien es nur 6 Personen gewesen und danach habe es so großen Anklang gefunden, dass es klar gewesen sei, diese Wanderung nach Regglisweiler in die Gaststätte „Hosenmann“ fortzusetzen, wie Erwin Rohmer freudig zurückblickte.

„Jetzt zum 20-jährigen Jubiläum gab´s vom Wirt Klaus Eble extra eine Schwarzwälder Kirschtorte“ so berichtet Ralf Krossok. Weiter führte er aus, dass die Strecke sehr unterschiedlich gewesen sei, mal trocken und fest wie dieses Jahr, aber auch mit Matsch und hohem Schnee. Das habe dann richtig Kraft gekostet. „Immerhin sind es auch 24 Kilometer“, so Krossok.

Auf den ersten Fotos sehen wir die Gründungsmitglieder Erwin Rohmer, Rainer Rottmaier, Wolfgang Linder, August Häfele, Hermann Bürk und Erwin Mohr. Derzeit verzeichnet die AH des Sportvereins einen starken Zuwachs.