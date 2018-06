Jochen Oelmayer bleibt Obmann

Jochen Oelmayer ist auf der Hauptversammlung der Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß einstimmig als Obmann wiedergewählt worden. 140 Fußballschiedsrichter aus dem Bezirk waren zu der Sitzung, die im dreijährigen Turnus stattfindet, in die Rottalhalle – Gastgeber war der SV Burgrieden – gekommen.

In einem knapp 50-seitigen Tätigkeitsbericht legte Jochen Oelmayer vor seiner Wiederwahl umfassend Rechenschaft über seine zweite Amtsperiode ab. Bauchschmerzen bereite ihm nach wie vor die rückläufige Anzahl an aktiven Schiedsrichtern, so Oelmayer. Dies mache es Woche für Woche schwer, alle Spiele im Fußballbezirk Riß mit geprüften Unparteiischen zu besetzen. Trotz dreier Neulingskurse, aus denen insgesamt 57 neue Schiedsrichter rekrutiert werden konnten, hat die SRG weniger aktive Mitglieder als noch im Jahr 2012. Speziell die Region Ochsenhausen/Illertal ist laut Oelmayer immer noch eine Problemzone im Bezirk Riß, was die Anzahl der Schiedsrichter angeht. Maßnahmen wie diverse Informationsveranstaltungen sowie Gespräche mit den betroffenen Vereinen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, brachten bislang nicht den gewünschten Erfolg. Nach wie vor gebe es zu viele Vereine, die lediglich einen oder sogar gar keinen Schiedsrichter stellen, so der Obmann. Auch die Gewinnung von Schiedsrichtern im Alter von 25 bis 40 Jahren sei weiterhin eine der Hauptaufgaben des Ausschusses.

Die schrittweise Einführung des Online-Spielberichts bis hinunter in den Jugendbereich sowie die Ausbildung von Futsal-Schiedsrichtern stellte die SRG in den vergangenen drei Jahren vor immense organisatorische Herausforderungen. Zahlreiche Schulungen hätten abgehalten werden müssen, bis alle Unparteiischen den Umgang mit dem neuen Spielbericht verinnerlicht hatten, sagte Oelmayer. Der Spielbetrieb nach Futsalregeln konnte nach einer kurzen Eingewöhnungsphase der Schiedsrichter, aber auch der Mannschaften, dann problemlos über die Bühne gehen.

Die Entlastung des Obmanns und des Ausschusses nahm Adolf Schick (SF Bronnen), Ehrenmitglied der SRG Riss, vor. Die Entlastung wie auch Oelmayers Wiederwahl fielen einstimmig aus. Für das entgegengebrachte Vertrauen zeigte sich der 39-Jährige dankbar, erinnerte aber daran, dass eine erfolgreiche Zukunft nur durch geschlossenes Mitziehen aller Kameraden erreicht werden kann.

Antrag auf härtere Strafen

Diese Geschlossenheit wurde in Burgrieden sogleich auf die Probe gestellt, als es um die Abstimmung eines Antrages der SRG Riß ging. Dieser soll beim diesjährigen Verbandstag gestellt werden. Der Antrag sieht vor, dass Vereine, die keinen anrechenbaren Schiedsrichter stellen, mit einem Punktabzug von fünf Zählern bestraft werden sollen. Der Punktabzug soll für die Mannschaft des Vereins gelten, die in der höchsten Spielklasse des Verbands am Meisterschaftsspielbetrieb teilnimmt. Diese Vereine sollen dadurch in die Pflicht genommen werden, sich mit dem Thema der Schiedsrichtergewinnung und -erhaltung auseinandersetzen zu müssen. Mit wenigen Gegenstimmen wurde der Antrag beschlossen. Die finale Abstimmung soll beim nächsten Verbandstag erfolgen. Bei verbandsweit 239 Vereinen ohne eigenen Schiedsrichter sei die Berechtigung dieses Antrags nicht von der Hand zu weisen, hieß es bei der Hauptversammlung.

Schiedsrichterausschuss

Der neue Schiedsrichterausschuss behält bis auf eine Änderung sein Gesicht. Niko Wettenmann, bisher zuständig für die Nachwuchsförderung, verlässt nach jahrzehntelanger Arbeit den Ausschuss auf eigenen Wunsch. Für ihn rückt Bernd Koch (TSG Maselheim-Sulmingen) nach. Die weiteren Mitglieder des Schiedsrichterausschusses bleiben Joachim Gutzer, Klaus Brandauer, Jochen Kahle, Ingo Grieser, Hildegard Bosch und Felix Maucher.