Investor will Siedlung mit Tiny Houses errichten

Mit einer nicht alltäglichen Anfrage hatte sich der Gemeinderat Burgrieden in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch zu beschäftigen. Die Manufaktur für individuelle, maßgenaue Raumgestaltung aus Holz und Spezialist für sogenannte Tiny Häuser, Wolfgang Huchler aus Gutenzell, stellte dem Gremium sein Konzept für das Wohnen auf kleinstem Raum vor. Er möchte nach dem Prinzip in Rot einen kleinen Park einrichten.

Bei den kleinen „Tiny-Häusern“ handelt es sich um Häuschen mit nur einem einzigen Raum in der Größenordnung von 17 bis 24 Quadratmetern. Dank des „intelligenten Raumkonzepts“ sei aber alles drin, was ein Haus brauche, wie beispielsweise Küche, Schlaf-, Arbeitsplatz, Dusche und Toilette. Derart pries Huchler dem Gemeinderat sein Produkt in Holzständer-Bauweise und auf Rädern an. Es sei insbesondere für Menschen gedacht, die sich mit wenig Wohnraum zufrieden geben würden, sich dafür aber viel Freiheit wünschten.

Warum Huchler jetzt aber die Gemeinde Burgrieden ins Spiel bringen will, ist schnell erklärt. In Rot möchte er nämlich, so seine Vorstellung, als Pilotprojekt einen kleinen Park mit etwa zehn bis zwölf solcher mobiler Häuschen für „das Wohnen der Zukunft“ anlegen.

Der springende Punkt ist aber die bauordnungsrechtliche Ausweisung eines Sondergebiets. Ohne diese gehe aber gar nichts, hieß es dazu. Die sehr lebendige Debatte mit vielen Fragen an Wolfgang Huchler brachte Bürgermeister auf den Punkt: „Wollen wir in unserer Gemeinde so etwas überhaupt oder grundsätzlich nicht?“

Wenn nicht, dann werde die Sache nicht weiter verfolgt. Zwölf Räte stimmten schließlich dem Vorschlag des Bürgermeisters zu, der empfahl, in der Sache weiter am Ball zu bleiben. Allerdings, und das betonte Pfaff wiederholt, „darf das Vorhaben des Betriebs Huchler die Gemeinde nichts kosten“. Außerdem wünscht man sich noch mehr Daten und Fakten, auch vor Ort in Gutenzell, am Sitz der Firma.