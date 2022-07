Investitionen für die Zukunft in Burgrieden

Energetische Sanierungen an der Grundschule Burgrieden und der Kinderkrippe „Villa Sonnenschein“ sind jüngst Thema im Burgrieder Gemeinderat gewesen.

Bereits in einer Sitzung Ende Juni hatte Bürgermeister Franke Högerle berichten, dass in den Räumen der Grundschule Burgrieden sowie der daran anschließenden Kinderkrippe „Villa Sonnenschein“ kurzfristig zusätzlich zum Fensteraustausch auch ein Heizkörperaustausch im Rahmen einer teilweisen energetischen Sanierung nötig wird.

Die aktuell in der Grundschule und den Räumen der Kinderkrippe verbauten Heizkörper dürften bei einer Neuinstallation so aufgrund erhöhter Verletzungsgefahr und der Anforderungen an Kindergärten und Kinderkrippen nicht mehr verbaut werden. Sofern sie jedoch nicht verändert würden, gelte ein Bestandsschutz, so das Ingenieurbüro Spleis.

Manuel Tress vom Architekturbüro Tress erläuterte die Problematik in der Gemeinderatssitzung. „Bei den Vorort-Arbeiten wurde ein Termin mit allen Gewerken, die bei der teilweisen energetischen Sanierung involviert sind, durchgeführt“, sagte Tress. Auf Nachfrage des Gemeinderats stellte er dar, dass bei Sichtung der Bestandspläne von einer Betonbrüstung ausgegangen wurde, die sich aber später, bei einer Probeöffnung, lediglich als Mauerwerk herausgestellt hätten. Aus statischen Gründen müssten nun andere Montagewinkel gewählt werden, wodurch die Heizkörper demontiert werden müssten und hierdurch ihren Bestandsschutz verlieren würden.

Die eingereichten Angebote hierfür wurden geprüft, wobei die Firma Schlecht Haustechnik GmbH aus Laupheim mit 54 836,45 Euro der günstigste Bieter war. Förderanträge bei der BAFA-Zuschussbehörde wurden bereits gestellt. Für die grundsätzliche Thematik der Fenstersanierung wurden die Zuschüsse bereits genehmigt. In Bezug auf den Heizkörperaustausch gebe es noch keine Entscheidung, ein Zuschuss liege grundsätzlich bei 20 Prozent, erläuterte Lisa Magg, zuständig für Bausachen in der Gemeinde Burgrieden.

Der Gemeinderat entschied sich schließlich einstimmig dafür, die Heizkörper auszutauschen und den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter zu vergeben. Abgeschlossen werden sollen die Arbeiten der teilweisen energetischen Sanierung der Grundschule im September 2022.

Zudem wurde in diesem Zuge die Farbgestaltung der Grundschule in Burgrieden besprochen. Als Fensterfarbe wurde bereits grau gewählt. Bei der Fassadenfarbe war die Wahl bisher offen. Zur Auswahl standen unterschiedliche Grautöne. Im Gemeinderat wurde diskutiert, ob ein wie von Architekt Tress vorgeschlagener zeitloser Bau in Grautönen für eine Grundschule mit kleinen Kindern angemessen sei. Als Gegenvorschlag wurden bunte Farben vom Gemeinderat vorgeschlagen. Da beim Thema Farbgebung die Meinungen auseinandergingen, stellte Bürgermeister Frank Högerle die Thematik mit Zustimmung des Gemeinderats direkt zur Abstimmung. Mehrheitlich, bei zwei Gegenstimmen, wurden sodann die Grauabstufungen angenommen.