In Burgrieden soll erstmals ein Firmenlauf stattfinden

Am Mittwoch, 25. Mai, soll in Burgrieden ein „Firmenlauf Oberschwaben“ stattfinden. Die Veranstalter Alexander Schwarz und Thorsten Schmid – die als Ausrichter des Laupheimer Frauenlaufs bekannt sind – können sich in Burgrieden den „Riffelhof“ als Start- und Zielpunkt für den Firmenlauf vorstellen.

Mit so vielen Teilnehmern rechnen die Veranstalter

Schmid präsentierte dem Gemeinderat das Konzept des Firmenlaufs auf Gemarkung Burgrieden: Dabei wurde deutlich, dass die erfahrenen Organisatoren schon viele Vorbereitungen getroffen haben.

Schmid sprach wissenswerte Punkte des Konzepts an, die Gegenstand der folgenden Gemeinderatsdiskussion waren. Anregungen aus dem Gremium nahm Schmid für die Feinplanung mit.

So verläuft die Route

Die moderate Streckenlänge mache es auch Ungeübten möglich, am Firmenlauf in Burgrieden teilzunehmen. Denn nicht die Leistung sondern das gemeinsame Sporterlebnis stehe im Vordergrund, warb Schmid. Er rechne mit 750 Teilnehmern. Der Startschuss am Vorabend von Christi Himmelfahrt fällt um 17 Uhr beim Riffelhof. Das Zeitlimit für die 5,6 Kilometer lange Rundstrecke über den Höhenweg in Hochstetten nach Bühl und wieder zurück zum Ziel am Fesselweg in Burgrieden beträgt 60 Minuten. Das sollte für Läufer und Walker gut zu bewältigen sein, glaubt Schmid.

Auch After-Run-Party ist geplant

Neben der sportlichen Betätigung sieht das Rahmenprogramm auch eine After-Run-Party auf dem Restaurant-Gelände vor. Auch für die Verpflegung sorgt das Riffelhof-Team. Ende der Veranstaltung ist um 22 Uhr, als Schirmherr konnten die Veranstalter bereits Landrat Heiko Schmid gewinnen. Ebenfalls liegen erste Zusagen von Sponsoren vor.

Diese Aufgaben hat die Gemeinde

Wie Burgriedens Bürgermeister Josef Pfaff in der Gemeinderatssitzung erklärte, sei die Organisation und Durchführung des Events Sache der Initiatoren. Die Gemeinde stelle gegen ein Entgelt die Rottalhalle zur Verfügung, zudem helfe der gemeindliche Bauhof bei der Beschilderung der Strecke.