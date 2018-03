Im Wohnpark „Seelenmomente“ erleben

Bis einschließlich 2. Mai schmücken mehr als 50 Bilder in Acryl und Mischtechnik auf Leinwand das Atrium des Wohnparks Burgrieden. Die Fotografin und Malerin Marion Mutschler hat ihre mit hoher Sensibilität und Motivation in unterschiedlichen Formaten kreierten Werke mit dem Titel „Seelenmomente“ überschrieben. Am Samstag wurde die Ausstellung eröffnet.

Für die gebürtige Laupheimerin bedeutet ein Bild zu schaffen, in die eigene Seelenlandschaft abzutauchen, in sich hineinzuhören und daraus ihr künstlerisches Schaffen zu entwickeln. Ihre Bilder und Objekte sind eine Auseinandersetzung mit den Elementen, mit Naturmaterialien – Fundstücken, mitgebracht von ihren Reisen oder Spaziergängen am Meer oder in den Bergen. Gold und Pigmente herrschen vor; Mutter Erde, Himmel, Wind und Feuer sind beliebte Motive.

Zur Vernissage am Samstag konnte der Vorsitzende der Bürgerstiftung Burgrieden, Hermann Härle, neben der Künstlerin und ihren Freunden über 70 interessierte Ausstellungsbesucher willkommen heißen. Nach einer kürzlich beendeten Präsentation von Gemälden einheimischer, bereits verstorbener Bürger Burgriedens sei die heutige Ausstellung „die erste richtige mit professionellem Anspruch“, sagte Härle mit spürbarer Zufriedenheit. Als Laudator hatte sich gerne Dr. Dankwart Kölle aus Schwendi, selbst lange Zeit hobbymäßig der Malkunst zugetan, zur Verfügung gestellt. Dass er die Ansprache zur Ausstellungseröffnung halte, begründete er damit, dass er und seine ebenfalls anwesende Frau Dr. Uta Kölle die Künstlerin Marion Mutschler schon seit vielen Jahren kennen und schätzen würden: „Man kann sagen, wir haben dich in deinem Leben ein Stück weit begleitet.“

Zur künstlerischen Laufbahn von Marion Mutschler – sie hat unter anderen an ihrem zeitweiligen Wohnort München ausgestellt – würde neben der Malerei auch die Fotografie zählen. Aber auch der Musiktherapie und der Meditation habe sich die vielseitige, immer dem Menschen zugetane Künstlerin zugewandt. Wenn man die Bilder anschaue, merke man diese meditative Vertiefung in ein Thema hinein.

„Du, liebe Marion, nennst es Eintauchen in deine Seele, für dich ist es hier in Burgrieden die erste Ausstellung, und gleich in einem so wundervollen Ambiente , wie es das Atrium des Wohnparks darstellt“ sagte Kölle. Der Laudator verkannte nicht, dass Geschmack und Gefallen immer subjektiv seien. Gleichwohl empfahl Kölle den Besuchern, sich bei ihrem Rundgang die Bilder aus der Nähe anzuschauen, den Titel dazu zu nehmen und sich in Farbe, Idee und Malauftrag zu vertiefen. Viele Werke seien Collagen, zusammengesetzt aus Materialien aus der Natur, aber wohlbedacht, was die Zusammenstellung betreffe. Schließlich müsse man sich aber wieder etwas von den Motiven entfernen, um das ganze Kunstwerk in seiner Gesamtheit nochmals auf sich einwirken zu lassen, „das Licht und die Farbe zu erleben“, so Dankwart Kölle in seinen einleitenden Worten.

Großen Gefallen fanden beim Publikum besonders die intuitiv gemalten, quadratischen Engelbilder aus der „Engel-Werkstatt“, die sich vorzugsweise zum Verschenken an einen lieben Menschen eignen.