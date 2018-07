Im nächsten Jahr steht der 100. Geburtstag an

Die Zufriedenheit hörte man aus den Berichten der Amtsinhaber bei der 99. Hauptversammlung heraus. Obwohl viel Zeit bleibt, richtet sich der Fokus des Vereins auf das 100-jährige Gründungsjubiläum vom 20. bis 22. Juli 2012.

In seinem ersten Jahresbericht fasste der Vorsitzende Stefan Pojtschenk die Auftritte und Aktivitäten zusammen. Nach seinen Worten wurden die Aktiven zu 43 Gesamtproben und etlichen Registerproben eingeladen, die der Vorbereitung von 26 öffentlichen Auftritten, teils auswärts, dienten. Besonders freute sich Pojtschenk über die beiden Ständchen, die zu Ehren des Bürgermeisters anlässlich seines Geburtstages und seiner Wiederwahl gemeinsam mit dem Musikverein Rot dargeboten wurden.

Wie so viele Vereine ist auch der MV Burgrieden auf die Einnahmen aus Freiluftveranstaltungen angewiesen. Stefan Pojtschenk erinnerte an das Gartenfest und Dorffest, die beide witterungsbedingt nicht die erhoffte Stärkung der Vereinsfinanzen brachten. Trotzdem, so der Vorsitzende, erscheine es beinahe erstaunlich, „dass unsere Gewinn- und Verlustrechnung nicht negativ ausgefallen ist.“ Lobend äußerte sich der Vorsitzende über die gute Kameradschaft im Verein, für die sich jeder eingesetzt habe. Freude bereitete ihm die Jugendarbeit und die Kooperation mit der Schule (Schulorchester).

Zuversichtlich gibt sich der Vereinschef hinsichtlich der angestrebten, aber nicht zustande gekommenen Kooperation mit den beiden Kindergärten in Burgrieden. Ziel des Projekts ist die musikalische Früherziehung der Kinder. Im Hinblick auf die demografische Entwicklung in der Gemeinde, „muss unser Verein darauf achten, dass wir unsere Mitglieder im besten Alter nicht verlieren“. Positiv wird die Bildung einer „Ehemaligenkapelle“ (so der Arbeitstitel) mit Bürgermeister Josef Pfaff als musikalischem Leiter bewertet. Aktuell zählt der Verein 280 Mitglieder, davon sind 173 Förder- und elf Ehrenmitglieder.

13 Mädchen und Jungen spielen mit

Gute Arbeit geleistet haben ebenso die Schriftführerin Jutta Oechsle sowie die Jugendleiterinnen Sonja Maier und Daniela Mayer. Dem Schulorchester gehören momentan 13 Jungen und Mädchen an, in der gemeinsamen Jugendkapelle Rottal spielen unter dem Dirigat von Claudia Romer (MV Rot) 54 Jungmusiker, „auf sehr gutem Leistungsniveau“.

In drei Kapitel hatte Dirigent Wolfgang Spada seine Rückschau gegliedert. Mit vielem war er einverstanden, manches bezeichnete er als „noch wünschenswert“, und ein paar Dinge bereiteten ihm Sorge, wie etwa das Bassproblem. Der Kauf von Instrumenten wie Bassklarinette und Glockenspiel steht auf der Wunschliste des Dirigenten.

Mit Präsenten bedacht wurden die probenfleißigsten Orchestermitglieder Waltrud Spada (alle 43 Übungsabende besucht) sowie Andrea Lohmüller (einmal gefehlt). Einstimmig wieder gewählt wurden die Beiratsmitglieder Georg Baur (aktiv) und Sandra Gebhard als Vertreterin der Fördermitglieder. Die übrigen Gremiumsmitglieder standen nicht zur Disposition. Nicht mehr kandidierte Armin Frankenhauser. Seine Position blieb auf Vorstandsbeschluss aber unbesetzt.