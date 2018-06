„Ihr habt euch top vorbereitet“

Einen prominenten Politiker aus dem Wahlkreis Biberach haben gestern die 18 Schülerinnen und Schüler der Klasse zehn an der Rottalschule in ihrer Mitte begrüßt: Trotz seines ausgefüllten Terminkalenders und noch nicht ganz auskurierter Erkältung war Martin Gerster, seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestags, auf Einladung der Schulleitung zu einem Gespräch mit den Jugendlichen gekommen – und hatte für eine spannende Abwechslung im Schulalltag, gleich in der ersten Unterrichtswoche im neuen Jahr, gesorgt.

Der SPD- Politiker, Jahrgang 1971, ließ sich viel Zeit, um die vielschichtigen Fragen der wissbegierigen Zehntklässler sachlich und erschöpfend zu beantworten. Dafür erntete der Biberacher von Schulleiter Dieter Christoph und Klassenlehrer Armin Huber großes Lob. „Sie haben uns die Zusammenhänge in den einzelnen Themenbereichen so erklärt, dass wir sie alle verstanden haben – was ja nicht unbedingt bei Politikern immer der Fall ist“, brachte Huber seine Einschätzung auf den Punkt. Gerster erwiderte prompt das Kompliment: „Ihr habt euch für dieses Gespräch top vorbereitet, mir hat es prima gefallen.“

In gemütlichen Ledersesseln hatten Martin Gerster und die beiden Moderatorinnen Annika und Christina Platz genommen, die Klasse selbst auf den im Halbkreis aufgestellten Stühlen. Nach kurzer Begrüßung des Gastes und Bürgermeisters der Gemeinde, hatten die Schüler das Wort, Gesprächsstoff gab es genügend. In den kommenden 90 Minuten machten die jungen Leute, die teils schon die Weichen für ihre berufliche Zukunft gestellt haben, regen Gebrauch.

Viele Bereiche im politischen und gesellschaftlichen Leben wurden thematisiert. Als wichtiges Thema werteten die Moderatorinnen die Finanzkrise in Griechenland und die daraus resultierenden Folgen für die Steuerzahler in Deutschland. Das sei gleich zu Beginn eine schwierige Frage, eine Superlösung gäbe es wohl gar nicht, befürchtete Gerster. Schweren Herzens müsse man den Griechen weiterhin Geld leihen, mit der Verpflichtung, Reformen zu machen.

Gerster verdient 8300 Euro

Auf den Nägeln brannte den Fragestellern ebenso die Rentenfinanzierung: „Wird es auch für unsere Generation eine Rente geben und wird sie uns ausreichen?“ Allein schon, dass immer weniger Kinder geboren und die Gesellschaft älter würde, „wird uns dieses Thema in Zukunft noch vor große Probleme stellen“. Auf eine weitere Frage von Fabian empfahl Martin Gerster, schon als junger Mensch etwas für die private Altersversorgung zu tun. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang nicht ausbleiben konnte, zielte auf die Diäten der Bundestagsabgeordneten ab. „Was glaubt ihr denn, wie viel ich verdiene, habt ihr denn eine Vorstellung?“ Die Schere der Schätzungen ging weit auseinander, von 3000 bis 11 000 Euro reichte die Skala. „Knapp 8 300 Euro sind es und das zwölf Mal im Jahr, abzüglich der Versteuerung“, klärte der MdB auf und stellte seinerseits in den Raum „ist das viel oder zu wenig?“ „Zu wenig“, so die Schüler im Wissen, dass Politiker volle Terminkalender und viel mehr als eine 40-Stunden-Woche haben.

Für seine Person müsse er sagen, dass sich sein Leben seit dem Tag seiner Wahl in den Bundestag drastisch verändert habe, „ich bin permanent unterwegs zwischen Berlin und meinem Büro in Biberach“. Eine große Sorge, die Martin Gerster umtreibt, ist der Rechtsradikalismus in Deutschland. Jährlich würden 20 000 rechtsextremistische Straftaten begangen, beklagte der SPD-Mann. Seine jungen Zuhörer forderte er zu Toleranz, Miteinander und Zivilcourage in Fällen der Diskriminierung von Minderheiten auf. Man müsse sich clever überlegen, „was kann ich in einer brenzligen Situation machen, ohne selbst ernsthaft in Gefahr zu kommen?“. Bereitwillig gab der Gast nicht zuletzt Auskunft über die Lieblingsfächer in seiner Schulzeit – „Deutsch und Sprachen haben mir Spaß gemacht, Physik und Chemie waren hingegen nicht so mein Ding.“