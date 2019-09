Hundetoiletten sollenWege und Plätze schützen

Immer wieder gehen beim Bürgermeisteramt in Burgrieden Beschwerden über Hundekot auf Gehwegen und Spielplätzen in Anlagen und sogar auf privaten Grundstücken ein. Die Hinterlassenschaften sind nicht nur ein Ärgernis, sondern stellen auch eine gesundheitliche Gefahr, insbesondere für Kinder dar.

Auch die Landwirte haben wenig Verständnis, wenn es die Hundebesitzer zulassen, dass ihr Liebling sein Geschäft auf ihren Wiesen verrichtet. Auf diese Missstände, die allerdings kein spezielles Problem der Rottalgemeinde sind, hat Bürgermeister Josef Pfaff schon oft im Gemeindemitteilungsblatt hingewiesen, mit der Bitte an die Hundebesitzer, dafür zu sorgen, dass sie die Hinterlassenschaften ordnungsgemäß beseitigen. Offensichtlich aber ohne durchschlagenden Erfolg.

Jetzt will die Gemeinde Nägel mit Köpfen machen. Mit Zustimmung des Gemeinderats stellt sie an insgesamt 22 Standorten Hundekotbehälter in grüner Farbe und mit Beutelspender auf. Zur Auswahl standen im Gemeinderat am Montag mehrere Modelle zur Diskussion. Mehrheitlich entschied sich das Gremium für die zweite Variante.

Es handelt sich dabei um eine stabile Ausführung in Stahlblech, elektrolytisch verzinkt und mit Vierkantpfosten zum Einbetonieren. Der Gesamtpreis für die 22 Behälter beträgt 6500 Euro. Die Montage erfolgt durch den gemeindlichen Bauhof. Er sorgt auch während der Arbeitszeit für die Leerung und Bestückung der Behälter. „Diese zusätzlichen Kosten gehen ebenfalls zu Lasten der Gemeinde“, erklärte der Bürgermeister, in der Hoffnung, dass das Problem der Verschmutzung durch Hundekot mit dieser Maßnahme behoben werden kann.