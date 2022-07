Hohe Auszeichnung für FC Bellamont

Eine besondere Auszeichnung hat der FC Bellamont beim Jugendstaffeltag in Burgrieden erhalten. Für seine aktive Jugendvereinsarbeit konnte der FCB einen Gutschein für eine Jugendfreizeit an der Sportschule Edenkoben im Wert von 10000 Euro von der DFB-Stiftung Egidius Braun entgegennehmen. Pia und Fritz Gerster vom TSV Attenweiler wurden für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement von Bezirksjugendleiterin Heidi Münch geehrt.

Nach den Grußworten von Erwin Mohr (Vorsitzender SV Burgrieden) und des Bezirksvorsitzenden Siegfried Kühner eröffnete Heidi Münch laut einer Mitteilung des Bezirks Riß vor 85 Vereinsvertretern den Jugendstaffeltag. 50 von 60 Vereinen waren damit vertreten. Wahlleiter Siegfried Kühner dankte den Jugendstaffelleitern Willi Schaible (A- und B-Jugend), Thilo Matits (C-Jugend), Erich Wachter (D-Jugend), Heidi Münch (E-Jugend) und Erich Wachter (B-/C-/D-Mädchen) für ihr Engagement und die nicht immer einfache Arbeit. Nach einstimmiger Entlastung wurden alle Staffelleiter wiedergewählt.

Die Vorstellung der Spielrunde moderierte Spielleiter Leonhard Bauer. Zur Saison 2022/23 seien von den Vereinen – trotz eines leichten Rückgangs – insgesamt 251 Teams aller Altersklassen für den Spielbetrieb angemeldet worden. Auch die Neustrukturierung mache vor der Jugend nicht halt. Zum Saisonstart wird laut Bauer das neue Spielsystem 1-3-9 mit der Aufstellung der Regionenstaffeln verbandsweit bei den A-, B- und C-Junioren abgeschlossen. Der Bezirk Riß bildet dabei zusammen mit dem Bezirk Bodensee die Regionenstaffeln drei Süd, das Spielgebiet werde so deutlich erweitert. Im Mädchenfußball gebe es die teils weiten Fahrstrecken bereits schon seit Jahren. Der Spielbetrieb lasse sich dabei nur noch bezirksübergreifend in der inzwischen bewährten Kooperationsgemeinschaft der Bezirke Riß, Donau-Iller und Donau abbilden. Der erste Spieltag der Jugend ist für den 17. September terminiert, am 24. Juni 2023 soll die Spielzeit enden. Am 18. Mai 2023 soll das Pokalfinale der Aktiven und der A-Junioren steigen.

Angelika Fioranelli-Petersohn, Vorsitzende des Ausschusses für Frauen- und Mädchensport im Württembergischen Fußballverband (WFV), gab Hinweise für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Verein sowie für die Ausbildung zum Junior-Coach in den Schulen. Dafür unterhalte der Standort Laupheim eine eigene Ausbildungsstätte. „Holt die Kinder aus den Schulen in die Vereine“, appellierte Fioranelli-Petersohn an die Vereine. Mädchenreferentin Eva Hertenberger stellte ihr Programm und die gesteckten Ziele für die neue Saison vor. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit sei es, als Bindeglied und Partner für die Vereine zu fungieren.

Schiri-Obmann Jochen Oelmayer richtete einen warnenden Appell an die Vereine. Sollte sich das Verhalten und der Umgang seitens der Trainer und Betreuer an der Außenlinie besonders gegenüber den jüngeren Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern nicht ändern, sei abzusehen, dass noch weitere Unparteiische ihr Hobby an den Nagel hängen. Dies hätte zur Folge, dass sowohl im Jugendbereich als auch bei den Reserven nicht mehr alle Spiele von geprüften Schiris besetzt und geleitet werden können.

Zu Wort meldete sich zum Ende der Veranstaltung Beate Kloos vom TSV Hochdorf. Sie richtete an alle Vereine die Bitte, bei der Abwerbung von Jugendspielern respektvoll miteinander umzugehen. Vor allem sollten die jeweiligen Vereinsvertreter und Jugendtrainer der betroffenen Spielerinnen und Spieler mit einbezogen werden.

Den nächsten Staffeltag im Juli 2023wird nach Bezirksangaben die TSG Achstetten ausrichten und den Halbjahresstaffeltag Ende Februar 2023 der VfB Gutenzell.