Herren 1 haben Aufstieg so gut wie sicher

Mit einem in dieser Höhe nicht erwarteten 9:0-Heimsieg gegen den vor dem Wochenende noch ungeschlagenen TC Berkheim 2 haben die Tennis-Herren 1 des SV Burgrieden einen großen Schritt in Richtung Bezirksliga getan.

Eine geschlossen starke Mannschaftsleistung in den Einzeln sowie den Doppeln von Thomas Ecker, Marcel Hähl, Markus Ecker, Pascal Gietl, Jonas Freitag und Alexander Stehle machte dieses deutliche Ergebnis möglich. Nun reicht den Burgriedern am letzten Spieltag am 20. Juli gegen Oberdischingen sogar eine 4:5-Niederlage zum Aufstieg.

Die Damen konnten am vergangenen Sonntag nicht in Top-Besetzung auswärts in Berkheim antreten und lagen daher schon nach den Einzeln mit 2:4 im Rückstand. Für die Punkte auf Burgrieder Seite sorgten Kathrin Schmid und Melanie Hähl, die sowohl ihre Einzel als auch gemeinsam das einzige Doppel gewannen, sodass man sich am Ende mit 3:6 geschlagen geben musste.

Mit einem klaren 1:5 mussten sich die Herren 60 im Auswärtsspiel gegen eine starke Mannschaft in Ailingen geschlagen geben. Bereits nach den Einzeln lagen die Burgrieder 1:3 zurück, lediglich Fritz Mayer konnte sein Match für sich entscheiden. Auch die Doppel Ahlfaenger/Mock und Mayer/Gerstenlauer gingen an die Gastgeber. Im letzten Heimspiel der Saison am 19. Juli gegen Inneringen muss deshalb ein Sieg her. (pg)