Heaven in Hell servieren die Musik der 80er im „Riffelhof“

Die Band Heaven in Hell bringt am Samstag, 14. März, den Rocksound der 80er-Jahre auf die Bühne des „Riffelhofs“ in Burgrieden. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, das Konzert startet um 20.30 Uhr.

Heaven in Hell wollen den Konzertbesuchern Rockklassiker wie „Don’t Stop Believin“ (Journey), „Shadow On The Wall“ (Mike Oldfield), „Urgent“ (Foreigner) oder „Turn Me Loose“ (Loverboy) servieren. Dazu überrascht die Gruppe mit Akustik-Versionen einzelner Titel und setzt den Songs ihren eigenen feinen Akzent auf.

Heaven in Hell hatte bereits die Ehre, mit Rocklegenden wie The Sweet, Uriah Heep, Manfred Mann’s Earth Band, Gotthard und Mother’s Finest gemeinsame Konzerte zu geben.