Hardrock unplugged ertönt im „Riffelhof“

Der Hardrock-Sänger John Corabi singt, schreibt und rockt seit zwanzig Jahren in Bands wie The Scream, Mötley Crüe, Union, Ratt oder – seit 2016 – als Frontmann von The Dead Daisies. Am Donnerstag, 31. Januar, gastiert der Musiker im „Riffelhof“ in Burg-rieden. Beginn ist um 20 Uhr.

Seine langjährige Karriere hat Corabi viel Material für eigene Geschichten gegeben, von denen er auf seinem neuen Album „John Corabi Unplugged“ erzählt: Kraftvolle, leidenschaftliche Musik von einem der renommiertesten Sänger, Songwriter und Frontmann des Genres.

Als Ende der 80er-Jahre die Band Angora mit John Corabi in die L.A.-Szene einbrach, erregte sie schnell die Aufmerksamkeit der örtlichen Clubbesucher, Musikfans und des L.A.-Radios. Allerdings brach die Formation nach einigen Auszeichnungen bald auseinander. John erholte sich schnell und formte The Scream. John Corabi sorgte mit dem Material, das er mit The Scream schrieb, für so viel Aufsehen, dass Mötley Crüe ihn als neuen Sänger wollten.

Das Album, das daraufhin entstand, gilt als das beste der Band. Darauf fanden sich Songs wie „Hooligan's Holiday“, „Misunderstood“, „Smoke The Sky“ und „Power To The Music“. Alle wurden in Zusammenarbeit mit John Corabi geschrieben und getextet. Das Album wurde in den USA mit Platin ausgezeichnet und war in anderen Teilen der Welt noch erfolgreicher.

1997 gründete Corabi mit „Kiss“-Gitarrist Bruce Kulick die Band Union. Mit Liedern wie „Old Man Wise“ und „October Morning Wind“ gewann Union den Leserpreis des Metal-Edge-Magazins als beste neue Band des Jahres 1998. Der Union-Sound hätte perfekt neben Nickelback oder 3 Doors Down gepasst, aber das Radio hatte diese Bands noch nicht entdeckt. John Corabi war wieder für einen Großteil der Branche zu weit voraus; Union spielt weiterhin Shows auf der ganzen Welt.

Neben seiner weiteren Zusammenarbeit mit Union trat John Corabi 2001 als Rhythmusgitarrist bei Ratt auf und sang zusammen mit Jerry Cantrell, Gitarrist der Cardboard Vampyres und Alice In Chains, sowie Billy Duffy von The Cult. John ist auch an ESP beteiligt und agiert seit 2016 als Frontmann von The Dead Daisies.