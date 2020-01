Grundschule Rot-Bihlafingen wird Kreismeister

Die Tischtennisspieler der Grundschule Rot-Bihlafingen haben den ersten Platz bei den Kreismeisterschaften im Tischtennis erreicht.

Bei dem Turnier am 22. Januar im Sparkassen-Tischtennis-Leistungszentrum der TTF Liebherr Ochsenhausen wurden die Schüler aus Rot-Bihlafingen Kreismeister der Grundschulen des Kreises Biberach. Die erfolgreiche Mannschaft nimmt nun am 12. Februar beim Finale des Regierungspräsidiums Tübingen in Munderkingen teil.

Über den Sieg freuen sich die Schüler Elias Henn, Eliah Heß, David Nizic, Valentin Zick sowie Betreuer Gerhard Rederer.