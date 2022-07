Gesamtkonzept für Grundschule Rot soll erstellt werden

Der Gemeinderat hat sich mit einer Fensterproblematik in der Grundschule Rot beschäftigt. Bei starkem Regen kommt es auf der Westseite des Gebäudes immer wieder zu Wassereintritt an den Fenstern. Dies wurden bereits öfter repariert, es handelt sich jedoch um alte Holzfenster. Die Architekturfirma Tress hatte bereits ein Angebot eingeholt und geht von Kosten in Höhe von 65 000 Euro brutto aus. Ein Beschluss wurde vonseiten des Gemeinderats an diesem Sitzungstag aber noch nicht gefasst. Es solle zunächst geprüft werden, wie der gesamte Zustand des Gebäudes sei, um ein Gesamtkonzept für die Grundschule Rot erstellen zu können.