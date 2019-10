Gemeinderat legt Grundlagen für Bebauung

Die Nachfrage nach Wohnraum in der Gemeinde ist ungebrochen. „Das ist hinlänglich bekannt“, sagten Bürgermeister Josef Pfaff und Hauptamtleiter Andreas Munkes am Montag im Gemeinderat. Thema war die Aufstellung von Bebauungsplänen.

Entscheidungen – abgesehen von Aufstellungsbeschlüssen – mussten keine getroffen werden, vielmehr drehten sich die Gespräche um die Rahmenbedingungen. „Wir stehen noch ganz am Anfang des Verfahrens“, erklärte Ingenieur Erwin Schmid. Sein Büro für Tiefbau in Mittelbiberach beauftragte der Gemeinderat mit der Planung.

Frage des Wachstums

Die große Nachfrage verdeutlichte der Bürgermeister auch mit Zahlen: Beispielsweise seien bei der Vermarktung des Baugebiets „Gassenberg West“ auf 17 Baugrundstücke 95 Bewerbungen eingegangen. Gemeinderat Frank Kozlowski wollte wissen, wohin eigentlich die Überlegungen in Sachen künftiger Bauland-Erschließung gehen: „Wollen wir in dem Maß der letzten Jahre oder in moderatem Umfang wachsen?“, fragte er. „Aktuell ist in vielen Gemeinden ein Bauboom zu registrieren, aber das ist bestimmt nicht mehr lange so“, entgegnete Pfaff.

Außerdem stand der Bebauungsplan „Stellwinkel II“ zur Diskussion. Es galt, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für weiteres Wohnbauland zu schaffen. Deshalb, so die Planung, soll am westlichen Ortsrand von Burgrieden in direkter Nachbarschaft zum Baugebiet „Stellwinkel“ im gleichnamigen Gelände ein etwa 3,67 Hektar großes Neubaugebiet entstehen. Bei fünf Gegenstimmen stimmte der Gemeinderat dem Aufstellungsbeschluss zu.

Deutlich schwieriger sind die Bedingungen für den Bebauungsplan „Ulmer Kreuz III“ in Rot. Dort kommt erschwerend hinzu, dass das abfließende Hangwasser in der Planung berücksichtigt werden muss. Um die Bebauung vor diesem Hangwasser zu schützen und es schadlos zu entsorgen, muss ein Leitdamm und ein Rückhaltebecken gebaut werden. Würde das Baugebiet „Ulmer Kreuz III“ in direkter Nachbarschaft zum „Ulmer Kreuz II“ bis zur Hangkuppe bebaut werden, würden sich Leitdamm und Retentionsbecken erübrigen. Mit der Aufstellung zeigte sich das Gremium einverstanden.

Mit dem Bebauungsplan „An der Steig II“ am Ortsrand von Rot soll die Planungsgrundlage für weiteres Bauland auf einer Fläche von 1,87 Hektar geschaffen werden. Auch hier gilt: Vorhandene und künftige Bebauungen müssen vor Hangwasser geschützt werden. Gemeinderat Bernhard Leib befürchtete Probleme hinsichtlich der Zufahrt. Bei vier Gegenstimmen und einer Enthaltung stimmte der Rat für die Aufstellung des Bebauungsplans „An der Steig II“.

In Nachbarschaft zum Baugebiet „Hinterfeld V“ im Gewann Hinterfeld am Ortsrand von Bühl soll ein etwa 0,77 Hektar großes Neubaugebiet entstehen. Der Rat hatte mehrheitlich nichts gegen den Aufstellungsbeschluss einzuwenden.