Gemeinderat konkretisiert neue Vereins-Förderrichtlinien

In Zukunft werden weder Sammelbestellungen von Instrumenten, noch Instrumentenkäufe, die letztlich in erster Linie nicht dem Verein, sondern Privatleuten zugute kommen, von der Gemeinde bezuschusst. Das hat der Gemeinderat Burgrieden in der jüngsten Sitzung einmütig beschlossen.

Das Thema kam deshalb auf den Ratstisch, weil es insbesondere von den örtlichen Musikvereinen Nachfragen hinsichtlich der im November 2019 gefassten neuen Vereins-Förderrichtlinien eben in Zusammenhang mit Sammelbestellungen gab.

Über die Konkretisierung diskutierte der Gemeinderat sachlich und verständigte sich schließlich darauf, die bereits von den Musikvereinen Burgrieden und Rot vorlegten Instrumentenkäufe einmalig mit der Hälfte des üblichen Zuschusses, also mit 7,5 Prozent der Kaufsumme, zu fördern.