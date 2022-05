Gemeinderäte diskutieren über geplante Wartehäuschen

„Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten“, heißt es in einem Sprichwort. Auch in der öffentlichen Sitzung waren die Gemeinderäte und Gemeinderätinnen geteilter Meinung, als es um den Umbau von fünf Bushaltestellen an der L 263 und L 259 ging – genauer gesagt, um die Festlegung eines einheitlichen Modelltyps.

Hauptamtleiter Andreas Munkes und Bürgermeister-Stellvertreterin Gabriele Ganal stellten dem Gremium anhand von Bildbeispielen etliche Varianten vor, wie die Wartehäuschen aussehen könnten. Für keines der vier konnte sich das Gremium so richtig erwärmen, will heißen, dass weitere Vorschläge zur Diskussion standen. Zu den vom Rat gewünschten Parametern der Haltestellen sollen etwa Blechdach, Glaswände, Einzelsitze und Abfallbehälter gehören. Das Ganze solle wartungsfreundlich, optisch ansprechend gestaltet werden, auch hinsichtlich der Farbgebung. Die endgültige Entscheidung soll im Umlaufverfahren herbeigeführt werden.