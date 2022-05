Gemeinde soll Wohnraum für ukrainische Flüchtlinge anmieten

Seit Ankunft der ukrainischen Kriegsflüchtlinge in Deutschland verstärkt sich das Problem der Unterbringung, auch auf dem Land. Mit diesem leidigen Thema muss sich auch die Gemeinde Burgrieden auseinandersetzen, so jüngst in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Montag.

In Vertretung des Bürgermeisters sagte Hauptamtleiter Andreas Munkes, mit der Thematik sei man vertraut, weshalb es nunmehr um eine Lösung des Problems der Unterbringung gehe. Eine Möglichkeit könne darin bestehen, dass die Gemeinde Wohnraum anmietet mit der vertraglichen Zusage, dass eine Wohnung innerhalb kurzer Frist – drei Monate – ohne Angabe von Gründen wieder gekündigt werden könne. Die Kosten dürften sich nach den Worten von Munkes für die Gemeinde in Grenzen halten, da das Landratsamt pro untergebrachter Person Kostenersatz leiste.

Damit stelle sich für Hauseigentümer die Frage nicht: „Wer bezahlt die Miete für die meist mittellosen Menschen, dennmeist handelt es sich um Frauen mit Kindern?“ Dem Beschlussvorschlag der Verwaltung stimmte der Gemeinderat zu: Sie wird beauftragt, zu üblichen Konditionen Wohnraum zur Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge anzumieten.