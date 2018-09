Gegründet für bessere Lebensverhältnisse

Die Bürgerstiftung Burgrieden ist am 18. Dezember 2007 durch den Verein Lebensqualität (LQ) Burgrieden mit einem Gründungskapital von 50 000 Euro aus der Taufe gehoben worden. Und dieses „runde Datum“ wird nun in Burgrieden mit einem Fest gewürdigt. Das ist auch Anlass für einen Rückblick.

Der Zweck der Stiftung wurde damals so definiert: In Abstimmung mit den verschiedenen Einrichtungen der Kommune, der Kirchen, Verbände, Vereine und Gruppen sollen die Lebensverhältnisse der Bürger und Bürgerinnen der Gesamtgemeinde Burgrieden und näheren Umgebung gefördert und verbessert werden. So heißt es im Portrait der Stiftung.

Weiter solle erreicht werden, dass die Einwohner und Wirtschaftsunternehmen in der Region mehr Mitverantwortung für die Gestaltung ihres Gemeinwesens übernehmen. Nicht zuletzt sollen alle motiviert werden, sich verstärkt ehrenamtlich auf allen Ebenen des Gemeindelebens zu engagieren.

Über die zehn Jahre feste Ziele verfolgt

Dass diese von Beginn an festgesteckten Ziele im vergangenen Jahrzehnt nie aus den Augen verloren wurden, hat sich schon vielfach und in unterschiedlichster Weise gezeigt. Ohne das Engagement des Vorstands und der Mitstreiter im Stiftungsrat wäre so manches in der Gemeinde nicht zustande gekommen – so wäre wohl der Bau des Brunnens im Wohnpark ein Wunsch der Bewohner geblieben. Die schöne Brunnenanlage hat inzwiwschen auch dem Wohnparkcafé, dem „Brunnencafé“, zu seinem Namen verholfen.

Das nun anstehende zehnjährige Bestehen feiert die Bürgerstiftung mit den Bürgern am Sonntag, 23. September, ab 11 Uhr, im Wohnpark. Für die Bewirtung der Gäste ist gesorgt: Mittagessen, Kuchen und diverse Getränke hält der Veranstalter bereit. Hinzu kommt noch ein Wein- und Sektstand. Zur musikalischen Unterhaltung spielen die Burgrieder Dorfmusikanten auf.