Gartenfest des Musikvereins Burgrieden

Der Musikverein Burgrieden veranstaltet am Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam), sein Gartenfest. Nach zwei Jahren Zwangspause durch Corona freuen sich die Musikerinnen und Musiker wieder über viele Besucher im Festgarten bei der Rottalhalle. Das Gartenfest beginnt um 11 Uhr, für eine ansprechende musikalische Unterhaltung gesorgt. Zum Frühschoppen und über die Mittagszeit werden die Gäste durch die Burgrieder Dorfmusikanten unterhalten, nachmittags stellen die Nachwuchsmusiker der Jugendkapelle Rottal und des Vororchester Rottal ihr Können unter Beweis, bevor am Abend die gastgebenden Musikerinnen und Musiker zu ihren Instrumenten greifen. Auf die Gäste warten zuudem ein reichhaltiger Mittagstisch und am Nachmittag Kaffee und Kuchen. Damit bei den kleinen Gästen keine Langeweile aufkommt, gibt es ein Spielmobil mit Spielen und Geräten zum Ausprobieren. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird in der Rottalhalle gefeiert.