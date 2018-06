Gäste erleben das Schwabenland

„Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen“: Dieses Zitat des Dichters Matthias Claudius könnten auch 13 ungarischen Kinder und Jugendliche für sich in Anspruch nehmen, durften sie doch eine Ferienwoche im Schwabenland verbringen. Um viele Eindrücke und Erlebnisse reicher fuhren sie wieder nach Hause.

Der Aufenthalt, organisiert vom Förderverein Burgrieden-Donauschwaben, wurde im Rahmen des jährlichen Schüleraustauschs den Gästen aus der Schulpartnergemeinde Tevel im Süden Ungarns ermöglicht. Begleitet wurden die Schüler von Schulleiter János Propszt und seiner Kollegin Agnes Antal. Die Reisegruppe war bei neun Gastfamilien bestens aufgehoben.

Zu den Höhepunkten des Programms gehörte der Ausflug zum Freizeitpark Rust. Mit dabei waren die achte Klasse der Werkrealschule Rottal sowie die älteren Kinder der Gastfamilien. Einen weiteren erlebnisreichen Tag verbrachten die Gäste in der Landeshauptstadt Stuttgart. Ein Besuch des Fernsehturms und der Wilhelma dürfte den Jugendlichen lange in angenehmer Erinnerung bleiben. Auch der Tagesausflug nach Ulm mit Besichtigung des Donauschwäbischen Zentralmuseums und des Ulmer Münsters sowie ein Bummel durch die Fußgängerzone mit reichlich Gelegenheit zum Shoppen kamen prima an.

Ein Treff für Gäste und Gastgeber war das „Riffelhof-Spektakulum“ bei freiem Eintritt. Dem Abschied ging ein schöner Familientag mit einem Streifzug durch Oberschwaben voraus. (te)