Fußballschulung für Trainer und Betreuer

Rot (sz) - Unter höchstem Zeitdruck schwierige Situationen meistern, den Ball auf engstem Raum an- und mitnehmen und blitzschnelle Eins-gegen-Eins-Situationen zeigen – das können die besten Fußballer der Welt. Dies erfordert gute technisch-koordinative Fähigkeiten. Damit beschäftigt sich nun eine Fortbildungsveranstaltung des Württembergischen Fußballverbands (WFV) am 12. Oktober, die für Vereinstrainer und Betreuer gedacht ist. Was versteht man unter Koordination beziehungsweise was sind koordinative Fähigkeiten? Welche koordinativen Fähigkeiten spielen für den Fußballer eine besonders wichtige Rolle, wie werden diese fußballspezifisch trainiert?

Diese Fragen wird WFV-Referent Stefan Wiest bei der Kurzschulung am Montag, 12. Oktober, 19 Uhr, beim FV Rot/Laupheim beantworten. Neu ist, dass zur theoretischen Vorbereitung am 5. Oktober um 19 Uhr eine Onlineschulung angeboten wird. An dieser sollten Teilnehmer möglichst vor der Praxisschulung teilnehmen, empfiehlt Gerd Mäckle, zuständiger Fortbildungsreferent im Fußballbezirk Riß. Wer an den Live-Terminen verhindert ist, kann sich dies auch anschließend als Video online anschauen. Den Zugangslink erhalten alle Interessierten über die Sozialen Netzwerke und nach der Onlineanmeldung vom zuständigen Schulungsleiter. Die Teilnehmer sollten sich vorab online unter www.wuerttfv.de/lizenzverlaengerung anmelden.