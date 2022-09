Frieren im Rathaus? So reagiert Burgrieden auf die Gaskrise

Auch in Burgrieden schlägt die aktuelle Gaskrise zu. So wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung besprochen, wie die Gemeinde in ihren Einrichtungen Energiesparen will.

Temperatur maximal zwei Grad runter

Auf der Tagesordnung stand etwa die Frage, ob das Lehrschwimmbecken in der Grundschule Burgrieden Ende September wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei einer Enthaltung beschloss der Gemeinderat, dass zwar die Wassertemperatur von bisher 31 Grad um höchstens zwei Grad gesenkt werden soll, um Energiekosten zu sparen. Ansonsten soll das Lehrschwimmbecken jedoch weiter betrieben werden.

Schwimmen weiter fördern

Dies begründeten die Räte damit, dass die Schwimmfähigkeit der Kinder weiterhin gefördert werden müsse. Kinder hätten schließlich bereits während der Corona-Pandemie auf Schwimmkurse verzichten müssen. Daher war es den Gemeinderatsmitgliedern wichtig, das Lehrschwimmbecken weiter zu betreiben.

Auch im Rathaus wird es kühler

Und während die Verwaltung im Rathaus selbst die Temperatur im Winter auf 19 Grad absenken wird, bleibt sie in den Kindergärten und der Schule bei den aktuellen 20 bis 21 Grad. Die Gemeinde hält sich damit an die gesetzlichen Vorgaben.

Gasliefervertrag läuft Ende 2022 aus

Der Ende 2022 auslaufende Gasliefervertrag stellt die Gemeinde ebenfalls vor die gleichen Probleme, wie viele ihrer Bürger. Bisher wurden drei Angebote eingeholt, die zum Teil Preissprünge von 30 000 Euro pro Jahr für den prognostizierten Verbrauch hatten. Der Gemeinderat ermächtigte den Bürgermeister einstimmig mit dem Abschluss eines neuen Vertrages, ohne dass vorher im Plenum ein Beschluss erfolgen muss, um hier schnell handeln zu können, sollten sich die Preise stabilisieren.